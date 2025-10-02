El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) es una entidad que ofrece programas integrales, descuentos y beneficios especiales para las personas de la tercera edad en México. A través de la Credencial Inapam se puede acceder a dichos beneficios de acuerdo con los establecimientos participantes en el Directorio de Beneficios que se actualiza anualmente.Entre los negocios participantes, actualmente existen dos negocios tipo estéticas que cuentan con descuentos y precios especiales para los adultos mayores en México. Por supuesto, es necesario contar con la credencial. Para obtener el documento deberás presentarte en el módulo Inapam más cercano a tu domicilio en un horario de 08:00 a 14:00 horas con los siguientes documentos:Ya con tu credencial en mano, te contamos cuáles negocios tienen descuento para servicios de estética en Jalisco.¡Aprovecha los beneficios de la Credencial Inapam en el estado!* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB