El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) es una entidad que ofrece programas integrales, descuentos y beneficios especiales para las personas de la tercera edad en México. A través de la Credencial Inapam se puede acceder a dichos beneficios de acuerdo con los establecimientos participantes en el Directorio de Beneficios que se actualiza anualmente.

Entre los negocios participantes, actualmente existen dos negocios tipo estéticas que cuentan con descuentos y precios especiales para los adultos mayores en México. Por supuesto, es necesario contar con la credencial. Para obtener el documento deberás presentarte en el módulo Inapam más cercano a tu domicilio en un horario de 08:00 a 14:00 horas con los siguientes documentos:

Acta de nacimiento legible.

Identificación Oficial Vigente:

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Una fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color

Ya con tu credencial en mano, te contamos cuáles negocios tienen descuento para servicios de estética en Jalisco.

Estas son las estéticas con descuento en Jalisco

Estética Abby en Tepatitlán de Morelos ubicada en el domicilio 16 de septiembre #60 en la colonia Mezcala en el centro del municipio. El descuento llega a ser del 5 o del 10 por ciento , según el servicio que se contrate.

en ubicada en el domicilio 16 de septiembre #60 en la colonia Mezcala en el centro del municipio. El , según el servicio que se contrate. Estética Unisex Hilda en Zapotlán el Grande ubicada en la dirección Nicolás Bravo #180 Lote 2 en el centro del municipio. El descuento es del 5 por ciento en la contratación de servicios.

¡Aprovecha los beneficios de la Credencial Inapam en el estado!

