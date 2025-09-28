Sheinbaum asegura que la UdeG recibirá todo su presupuesto

Este día, la Universidad de Guadalajara hizo público su reconocimiento a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum , tras anunciar que la casa de estudios recibirá todo su presupuesto, mismo que se vio afectado por un "error humano".

“ Hubo un error en el presupuesto que se envió al Congreso, la Universidad de Guadalajara va a tener todo su presupuesto, no hay ningún problema, ese error se va a corregir ”, expresó la Mandataria.

Durante su estancia en la UdeG, la Presidenta reafirmó su respaldo cuando declaró que esta institución no perderá recursos, a pesar de que en el proyecto presupuestal inicial presentó una reducción de alrededor de 56 % en las participaciones federales.

Ella calificó esa disminución como un “ error humano ” y aseguró que correría por su cuenta la corrección correspondiente.

Ante más de 10 mil personas en el Centro Cultural Universitario, Sheinbaum resaltó la presencia de la comunidad universitaria en el evento de rendición de cuentas posterior al Primer Informe de Gobierno, donde también estuvo presente la Rectora General, maestra Karla Planter.

“ Aprovecho para saludar a todos los estudiantes de la Universidad de Guadalajara. La primera vez que vine como precandidata a Jalisco, a Guadalajara en particular, dije que yo me sentía muy orgullosa porque mi padre es egresado de la Universidad de Guadalajara ", declaró la Rectora.

Estos pronunciamientos cobran especial relevancia en un momento en que las instituciones de educación superior requieren certeza presupuestal para seguir respondiendo a los retos locales, nacionales y globales.

La UdeG aseguró que el hecho de que la Presidenta haya señalado públicamente la intención de corregir el error da tranquilidad a estudiantes, profesores, investigadores y al personal administrativo.

FF