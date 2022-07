UdeG: Ruth Padilla, exrectora del CUCEI, recibe nombramiento de Maestra Emérita

Por su trayectoria universitaria de 45 años en papeles como docente, investigadora, directiva e impulsora de la educación media superior y de las carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas por sus siglas en inglés), Ruth Padilla Muñoz recibió el nombramiento de Maestra Emérita de la Universidad de Guadalajara.

La ceremonia se llevó a cabo en el Paraninfo Enrique Díaz de León e inició con minutos de aplausos. El rector general, Ricardo Villanueva Lomelí, destacó que gracias a Padilla Muñoz se han impulsado muchos jóvenes que se han transformado por su paso en la Universidad y principalmente por el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) donde fue rectora desde el 2016 hasta mayo de 2022.

"La entrega del presente título se le otorga por su reconocida capacidad y honorabilidad; el intenso y sostenido trabajo que ha encabezado junto con otros actores universitarios en los proyectos de ampliación de la cobertura y mejoramiento de la calidad educativa en los niveles medio superior y superior; la búsqueda de mejores condiciones para la equidad y la inclusión, y la promoción de programas innovadores para la formación de personal docente y administrativo", dijo.

Con ella son 45 maestros eméritos, de los cuales hasta ahora son cuatro mujeres, lo que habla de la dificultad que significa para ellas hacer una trayectoria exitosa y la desproporción de género en 230 años de historia de la Universidad, agregó Villanueva Lomelí.

"Nos hemos propuesto alcanzar la plenitud de la igualdad de género en todos los espacios, en todas las labores; así como erradicar el acoso, la discriminación y la violencia de género desde una perspectiva trasversal e integral de todos los espacios, y promover la igualdad, la solidaridad y el respeto a los derechos de todos los universitarios", manifestó.

Por su parte, Ruth Padilla Muñoz destacó que las palabras de agradecimiento por recibir este honor no son suficientes, y recordó que durante 45 años de su vida ha trabajado en la Universidad, a donde llegó después de incursionar en la industria y en el IMSS.

"Inicié en la Escuela Preparatoria Regional de Autlán muy joven; allí aprendí lo que significaba la docencia, el compromiso y la responsabilidad gracias a maestros que me enseñaron con el ejemplo, palabras y consejos. El tiempo ha pasado velozmente y hoy me reconozco muy afortunada por haber recorrido un largo camino que no estuvo exento de obstáculos y dificultades, y a cambio me ha dado profundas satisfacciones", acotó.

Expresó que estos años han significado la apertura de espacios para las mujeres universitarias, y para ella aún falta un largo camino por recorrer para que se reconozca el talento y la capacidad femenina que debe aprovechar el país y la universidad.

"Una verdadera igualdad de oportunidades, donde el género no sea lo más importante, sino el talento, la inteligencia y la creatividad, sumadas al compromiso con una institución que es el principal patrimonio en Jalisco, y de eso tenemos muestra sobrada en las mujeres universitarias, hay que reconocerlas y aprovecharlas si no queremos que el futuro nos juzgue por no haber actuado a tiempo. Recibo la distinción como un reconocimiento a todas las mujeres de la institución que han trabajado igual o más que los colegas varones sin que tuvieran la oportunidad de tener un honor igual", puntualizó.

