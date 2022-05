Integrantes del Consejo Estatal de Movimiento Ciudadano (MC) acordaron dar respaldo y solidarizarse con el gobernador ante la disputa que sostiene con la Universidad de Guadalajara (UdeG). Los emecistas se pronunciaron en contra de lo que calificaron como chantajes del grupo que controla la casa de estudios

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano Jalisco, Manuel Romo Parra, pidió a la estructura del partido a informar a la población sobre todos los apoyos que el Gobierno del Estado ha otorgado a la Universidad.

“Nuestro Movimiento siempre ha apoyado, apoya y seguirá apoyando a la Universidad de Guadalajara, no así al Grupo político que controla desde hace 32 años a nuestra máxima casa de estudios. Hago un llamado a todo el Consejo Estatal de Movimiento Ciudadano en Jalisco a solidarizarse con las políticas públicas del gobernador, de seguir apoyando a la comunidad Universitaria, es decir a los estudiantes, profesores e investigadores, no así al grupo UdeG, que la tiene secuestrada”, dijo.

Además, pidió a la dirigencia de la Universidad que no use a los estudiantes para chantajear y para extorsionar a las autoridades.

Por su parte, la diputada federal, Mirza Flores Gómez, secretaria de acuerdos, acusó que cada seis años la dirigencia de la Universidad pretende “extorsionar” al Poder Ejecutivo.

“Lo que no estamos dispuestos es a ceder ante ese chantaje, no vamos a estar dispuestos a doblegarnos ante sus marchas que no solamente le van a seguir costando al estado de Jalisco, sino que les costarán a miles de personas que reciben las molestias diarias de sus berrinches”, aseveró.

El presidente de la fracción emecista en el Congreso estatal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, argumentó que han dado la batalla para reorientar el presupuesto del Estado hacia donde verdaderamente se requiere, incluyendo a la Universidad de Guadalajara.

“Rechazamos totalmente que este grupo enquistado utilice a la Universidad para golpear a nuestros poderes, a nuestras instituciones, es algo grave, no solo le pegan al gobernador con el que tenemos qué cerrar filas, están intentando desestabilizar y descarrilar a este Estado”, acusó.

La reacción emecista se da luego de que el rector de la UdeG, Ricardo Villanueva, anunció que realizarán una “megamarcha” el próximo 26 de mayo en defensa de la autonomía universitaria tras el recorte de 140 millones de pesos (MDP) para el Museo de Ciencias Ambientales.

JM