Leer y escribir, o la vida universitaria

La Universidad de Guadalajara cumple cien años de vida. Le estoy agradecido, entre otras razones, porque me enseñó dos habilidades fundamentales del universitario: leer y escribir.

Mis profesores del Departamento de Filosofía del CUCSH me enseñaron el raro arte de leer profunda, metódica y, sobre todo, lentamente. Ello me volvió —espero— un lector e individuo crítico, y no meramente pasivo y superficial.

Es en la Universidad de Guadalajara donde aprendí a leer a filósofos como Aristóteles, Kant o Popper: es decir, los grandes pensadores de la tradición. Leer y estimar a los clásicos —las mentes más preclaras de la humanidad— cambió mi vida, pues me ha permitido tomar decisiones, si no más inteligentes, sí menos irrazonables.

En las aulas, auditorios y bibliotecas de la Universidad, aprendí a expresarme claramente, a ordenar mis pensamientos y a valorar el pluralismo. Ante todo, a procurar rigor y sencillez al escribir y hablar.

Estas habilidades me han dado no sólo empleo, dentro y fuera de la academia, sino un género de vida, una brújula moral. Hoy trato de contagiar a mis alumnos de mis preocupaciones filosóficas y mi entusiasmo por la vida intelectual y el humanismo democrático.

En la UdeG aprendí, en suma, que leer nos hace humanos y escribir es una forma de conocernos y crearnos a nosotros mismos.

Gracias, Universidad de Guadalajara, por enseñarme que la vida universitaria —una vida dedicada a la búsqueda de la verdad, la belleza y el bien— es, acaso, la mejor forma de vida.