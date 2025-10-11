Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tormenta tropical “Priscilla” frente a la costa oeste de Baja California Sur; la aproximación de una onda tropical a la península de Yucatán; junto a canales de baja presión al interior del país, traerán lluvias muy fuertes en la zona sur y costera de Jalisco, Colima y Michoacán. En Puerto Vallarta se espera la caída de fuerte tormenta.

A esta lloverá hoy, 11 de octubre, en Puerto Vallarta

En la urbe vallartense el cielo permanecerá con nubes y claros, además de temperaturas que oscilarán de los 29 a los 24 grados centígrados y ráfagas de viento Este que correrán a 20 km/h. Por igual, se registra la caída de tormenta —con una acumulación de agua de 13 mm— en el 90% de su región durante las siguientes horas:

11:00 a 02:00 PM Lluvia (100%) Acumulación de agua de 1.5 mm 05:00 a 07:00 PM Lluvia (80%) Acumulación de agua de 0.8 mm 08:00 a 10:00 PM Tormenta (80%) Acumulación de agua de 5.4 mm 11:00 PM a 12:00 AM Tormenta (50%) Acumulación de agua de 3.4 mm

También se reporta oleaje de 1 a 2 metros en los litorales de Jalisco.

¿Dónde se halla la tormenta tropical “Raymond”?

El SMN reportó que, a las 06:00 horas, el centro de la tormenta tropical “Raymond” se localizó a 175 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. En toda la zona se mantiene zona de prevención por efecto de vientos de tormenta tropical, desde Los Barriles, hasta Santa Fe, Baja California Sur, así como en las islas Marías, en Nayarit.

