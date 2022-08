Este jueves 11 de agosto salieron en internet las listas de admisión de la Universidad de Guadalajara (UdeG) para preparatorias y licenciaturas del calendario 2022-B.

Este año fueron admitidos en el sistema de licenciatura 18 mil 831 alumnos de un total de 51 mil 602 aspirantes, lo que representó el 36.49% de absorción de la demanda.

Abraham Portillo Moreno obtuvo 186.5 de puntaje para entrar a Medicina, donde solicitaban 181 puntos. ESPECIAL

Obtiene puntaje de sobra

Abraham Portillo Moreno es de los afortunados estudiantes que logró ingresar a la carrera de Medicina de la Universidad de Guadalajara, por cierto la más demandada.

Este alumno tuvo una puntuación de 186.5 una de las más altas (la mínima para ingresar a Medicina fue de 181), pero para lograr esto se preparó desde febrero. En el apartad de matemáticas obtuvo una puntuación perfecta.

“Yo creo que todo fue por el esfuerzo que tuve, me la pasé trabajando como desde febrero, me metí a cursos para tener un mejor promedio en los exámenes y al final se mostró”, explicó Portillo, quien estudió la preparatoria en el Colegio Guadalajara.

El proceso de ingreso para Abraham fue estresante, debido a que es mucha gente la que aspira a ingresar a esta carrera y el examen no era tan sencillo.

“Era muy agotador porque era estar checando correos, qué más te está pidiendo la UdeG y al menos para mí con los cursos también fueron agotadores y estudiar para el examen más todavía porque todavía estaba en la preparatoria fue muy exhaustivo, pero al final con buenos resultados”, explicó.

Este estudiante, quien ingresará a la facultad de Medicina, explicó que éligió esa carrera porque le gusta el contacto con la gente.

“Yo les recomiendo que si quieren ir a la UdeG y aplicar para el examen deben tener un autocontrol y ponerse a estudiar, que lo vean como una oportunidad para el futuro en vez de estar en el celular o viendo TikToks”, concluyó.

Logra ingresar a Diseño de Interiores

Marissa Gallardo hizo trámites para ingresar en la carrera de Diseño de Interiores y Ambientación en el Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño (CUAAD), de la Universidad de Guadalajara.

Explicó que el trámite fue bastante interesante porque el proceso es fácil.

“A la hora de hacer el examen es lo complicado, realmente el examen no fue difícil, pero la presión es lo que hace que sea difícil”, explicó Gallardo quien estudió en el Colegio Guadalajara.

“Casi no llegaba al examen y cuando llegué me tocó correr para hacerlo y cuando entré ya nadie pudo entrar, la demanda y la exigencia de tiempo que tiene es algo que a mí me sorprendió mucho”, añadió Marissa quien vive en Zapopan.

Eran 600 aspirantes para ingresar a la carrera y solamente había cupo para 60 estudiantes.

Toma cursos para entrar a Ingeniería Biomédica

Liha Rodríguez fue admitida para estudiar la carrera de Ingeniería Biomédica en la Universidad de Guadalajara, en Tlajomulco.

“La carrera me gusta porque quería algo que tuviera que ver con medicina, pero no totalmente medicina como combinado con matemáticas”, explicó.

Para Liha, el proceso fue sencillo, pero lo que más le llamó la atención fueron los tiempos de espera para ver los resultados.

“Sentía que estaban muy largos los plazos, luego el examen y luego te tienes que esperar los resultados”, comentó.

Recordó que para poder obtener buenos resultados en el examen tuvo que realizar un curso y llevó clases particulares.

Por tres puntos se quedó fuera

Azul Camila, quien se inscribió en la prepa de Tonalá, Jalisco, compartió que por sólo tres puntos no alcanzó la calificación mínima para entrara a la UdeG.

“No alcancé los puntos, saqué 136 puntos, para el primer calendario pedían 150, y para entrar al primer calendario pedían 139 puntos, por tres puntos”, explicó.

Por eso acudió a la rectoría para ver si podía arreglar su situación.

Azul Camila fue acompañada de su madre, quien también lamentó la situación ya que su hija perderá un año escolar.

Le faltó un documento

A Andrea Elizabeth le faltó un documento y por eso no fue admitida en la carrera de arquitectura, a pesar de que sí salió en el dictamen y tenía el puntaje requerido.

“Se me pasó subir a la plataforma los documentos, ella sí salió el dictamen, de hecho trae el puntaje, pero como subí el papel equivocado de secundaria en lugar de el de bachillerato no la aceptaron, le mandaron un correo pero estaba hospitalizada”, explicó María Elena mamá de Andrea Elizabeth.

Hoy acudieron a la rectoría de la Universidad de Guadalajara, pero le dijeron que no se podía hacer nada porque ya estaba cerrado el sistema.



Sin concluir el trámite

Paola Jaqueline es otra estudiante que realizó su examen pero no fue admitida a la Prepa 18, ubicada en Hacienda Cedros en Balcones de Oblatos.

“Nada más hice el examen, pero ya no supimos qué calificación saqué”, explicó.

La joven también fue acompañada de su mamá, pero no pudo resolver nada.

“A la prepa no fui, me dijeron que viniera aquí directamente y la señorita me dijo que no que hasta febrero tenía que hacer el trámite nuevamente”, detalló.

Su mamá explicó que no entregaron los documentos faltantes que le pidieron y quizá por eso no salió en las listas.

Los alumnos de nuevo ingreso inciarán clases el próximo 15 de agosto del 2022.

PARA SABER

