La Universidad de Guadalajara (UdeG) transparentó las acciones que emprendió en contra del profesor que abusó sexualmente de Daniela Báez, cuando estudiaba en la Preparatoria de Chapala y era menor de edad. Ahora ella cursa la licenciatura de Física del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI).

La Casa de estudios señaló que abrirá las investigaciones en contra de personal a quien se acusa de omisión frente al delito y el no retorno del agresor a las aulas universitarias.



Por medio de un comunicado, la UdeG dio a conocer que lo anterior se acordó luego de una reunión sostenida con autoridades de la Secretaría de Educación Media Superior (SEMS), de la Coordinación de Recursos Humanos y de la Abogacía General y que estvo encabezada por la Jefa de la Unidad para la Igualdad, Érika Adriana Loyo Beristáin.



Acompañada por la Presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria, Zoé García, la estudiante Daniela Báez compartió las inquietudes de su caso.



Se le informó que desde el 4 de abril de 2022 el profesor fue separado del cargo y los pagos que se le hicieron en enero pasado corresponden única y exclusivamente al fondo de ahorro y otras prestaciones laborales proporcionales al periodo trabajado durante el año; esta información puede consultarse mediante transparencia.



Se informó que el profesor demandó a la universidad por despido injustificado; dicho juicio, que podría llevar de dos a tres años más, es llevado por la Junta de Conciliación y Arbitraje y se espera que el fallo sea en favor de la UdeG.



Se informó también que el caso no está cerrado en el SEMS, ya que existe una acción administrativa abierta.



En cuanto al proceso de las autoridades de la preparatoria, que son acusadas de omisión, se explicó que se emitieron y se aplicaron medidas de protección, “pero eso no significa que no se pueda avanzar, y esa es la instrucción que tenemos de Rectoría General”, dijo.



Daniela Báez externó la importancia de dar a conocer más la información de lo que hace la Unidad para la Igualdad, así como el protocolo, por lo que desde el SEMS se pondrá en marcha la iniciativa de incluirlo en los cursos de inducción, además de que se acordó realizar en la Preparatoria de Chapala un programa piloto con diversas actividades para la erradicación de delitos sexuales contra estudiantes.



Otro de los acuerdos fue la entrega a Daniela Báez de las copias de las actuaciones, todo conforme a lo que marca la ley.



“El personal de la Unidad para la Igualdad, el Abogado general, personal del SEMS y de Recursos Humanos accedieron a darme copia de las actuaciones respecto a la denuncia de las personas involucradas en la omisión del delito, a las cuales no se les investigó ni sancionó, pero están abiertos a que se haga”, dijo Daniela Báez.



Explicó que Recursos Humanos ya emitió una resolución a la denuncia y, al momento, está pendiente que hagan lo propio la Comisión de Responsabilidades y Sanciones del SEMS.