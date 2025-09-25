El Congreso del Estado de Jalisco aprobó al Gobierno estatal que entregara en donación condicionada tres inmuebles al Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y al Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) como parte del plan nacional de vivienda impulsado por el Gobierno federal, así como coeficientes de distribución de participaciones estatales y federales a municipios del Estado.

Por un lado, la Comisión de Hacienda avaló la entrega al Infonavit de dos inmuebles: uno ubicado en El Salto, con una superficie de cinco mil 212 metros con 50 centímetros cuadrados, y otro en Tepatitlán de Morelos, a un costado del Fraccionamiento Los Adobes, con una extensión de 19 mil 98 metros con 11 decímetros. En tanto, al Insus se le donará uno en Autlán de Navarro, con una superficie de cinco mil 893 metros y 56 centímetros.

Las donaciones quedan sujetas a la condición de que los inmuebles sean utilizados únicamente para la construcción de viviendas de interés social en el marco del Programa de Vivienda para el Bienestar. Si se le da otro uso al autorizado será causa de revocación, mientras que las contribuciones, honorarios y demás emolumentos que se generen a partir de la formalización de la entrega de estos correrán a cargo del Gobierno estatal.

Avalan una modificación a la Ley de Ingresos del Estado

El pleno del Congreso avaló una modificación a la Ley de Ingresos del Estado , la cual establece los coeficientes de distribución participaciones federales y estatales que serán entregadas a los municipios. Dichos recursos se determinan mediante la aplicación de fórmulas, tablas y porcentajes que establece la Ley para saber cuánto y cómo se deben distribuir.

Además, esta marca un garantizable a todos los municipios que son los recursos obtenidos en el año 2013 para los Fondos de Fomento Municipal, Fiscalización y Recaudación y el Fondo Municipal de Participaciones.

La Comisión de Hacienda y Presupuesto del legislativo estatal elabora los coeficientes de distribución con la información que anualmente los municipios entregan, mediante sus cuentas públicas, a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, así como la población, participaciones y aportaciones recibidas, recaudación propia, localidades y extensión territorial, índice de marginación, datos sobre su pobreza, información de los convenios de colaboración administrativa en materia de intercambio fiscal y datos de los convenios para la administración del impuesto predial con el Gobierno estatal.

Solo 15 municipios no entregaron su cuenta pública completa, por lo que quedaron fuera de la distribución, estos son Mexticacán, Jalostotitlán, Tapalpa, Chiquilistlán, Cuautitlán de García Barragán, Bolaños, Ejutla, Jilotlán de los Dolores, San Gabriel, San Martín de Bolaños, Encarnación de Díaz, Tuxcueca, Tonila, Gómez Farías y Acatlán de Juárez.

Jalisco recibe un recurso proveniente de la Federación que corresponde a cinco fondos de participaciones y que se deben distribuir en sus municipios. Estos son el Fondo Municipal de Participaciones, de Fomento Municipal, de Fiscalización y Recaudación, por Recaudación del ISR y enajenación de inmuebles y por concepto de participaciones del IEPS en gasolina y diésel.

EE