Usuarios del transporte público se han mostrado optimistas sobre la nueva ampliación de la Línea 1 del Tren Ligero, pues señalan que no solo se reducirá el tráfico sobre la Avenida Adolfo López Mateos, sino que además esperan una reducción en el tiempo de sus traslados. Para aquellos que recibirán las nuevas estaciones del tren cerca de sus residencias significara un ahorro en sus bolsillos al no depender tanto del los autobuses, así es como opinaron los ciudadanos.

A pesar de los trabajos de construcción serán concluidos para el año siguiente, la nueva expansión ya ha empezado a ser vista con buenos ojos. Muchos usuarios que usan la primera línea del Tren Ligero y concluyen su camino en la estación de Periférico Sur tienen que dirigirse a la parada de su autobús para volver a sus casas en la zona sur del área metropolitana, por lo que su inversión en transporte se ve elevada.

Para quienes son del centro de Tlajomúlco estimaron ahorrar hasta cuatro camiones, una hora y más de cien pesos en gastos de transporte, según los usuarios; si no hay más modificaciones, bastará con tomar una ruta que llegue al tren y en adelante todo marchará sobre las vías del tren.

¿Qué opinan los tapatíos de ampliar la L1?

“Está re-bien, perfecto, porque ya se extendió mucho la población para aquel lado. Como yo hay mucha gente que vamos, ya nada más haría falta una línea alimentadora para llegar al tren allá en la nueva terminal, para quienes viven más céntrico a Tlajomúlco, porque esto va a ser muy rápido, ese sería el principal beneficio, habría menos tráfico también, y en mi caso por ejemplo ahorita tengo que tomar otro camión, yo ahorraría mucho”, a punto Ramón Briceño.

“Está muy bueno para mucha gente, se bajan y toman otro camión, entonces con la ampliación sería más directo y más rápido para todos ellos, van a llegar a descansar más rápido, oye, eso está muy bien”, expresó Lucio Villa Buenrostro.

“Va a pasar por donde vivo, me reduciría el transporte y me ahorraría unos quince minutos y unos diez pesos por viaje, no es mucho, pero vale la pena, ahora solo usaré un transporte y será más fácil”, celebró Antonio Montero.

“Aliviaría mucho el tráfico de López Mateos y el camino Real a Colima, este es el mejor servicio que tenemos, en mi opinión, al mismo tiempo se recuperarían todo el montón de casas abandonadas por aquellos barrios, porque la gente las dejan porque es mucho tiempo venir a trabajar desde allá para acá, ahora ya contarán con conectividad, y es que antes en camión se hacían dos horas de tráfico de ida, las ocho horas de trabajo, y luego dos horas de regreso, eso es mortal”, Señalo Raúl Ruiz Rubio.

El tiempo para ir al trabajo y para regresar a casa es el principal beneficio que reconocen los usuarios, aunque algunos tengan que recurrir en el futuro algunas rutas alternativas para dar con las futuras estaciones del tren, lo prefieren mucho más a pasar una parte de sus días atorados en las calles.