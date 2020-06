Tras un mes de investigación por homicidio de joven, policías de Ixtlahuacán siguen libres

Pese a que bajo ninguna circunstancia o justificación “se tolerarán abusos policiacos”, los oficiales de Ixtlahuacán de los Membrillos señalados por el homicidio de Giovanni, el joven presuntamente arrestado por no portar cubrebocas, siguen en activo después de un mes del hecho, informó el fiscal, Gerardo Octavio Solís Gómez.

Ello implica la posibilidad de que se evadan de la justicia.

Este miércoles se divulgó un video del arresto de Giovanni, donde la madre de la víctima reclama a los oficiales. “Estaba sentado aquí, ¿nomás porque no traer cubrebocas?”, cuestiona a los oficiales.

A la par, se publicó la noticia de que el joven fue entregado muerto por golpes a los familiares.

El coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Tamez, aseguró que desde la primera noticia del homicidio se iniciaron investigaciones sobre los oficiales señalados. Sin embargo, no se informó nada por la “secrecía” de la indagatoria.

Solís indicó que tras el hecho el Ministerio Público solicitó información al municipio para integrar la carpeta, pero no se les dijo que la detención fue porque Giovanni no portaba cubrebocas.

“Únicamente se hace referencia a una detención administrativa de una persona agresiva”.

No obstante, afirmó que existen otras circunstancias que apuntan a “la probable responsabilidad de servidores públicos en razón del uso de la fuerza que fue utilizada al momento de la detención”.

El fiscal insistió en que, según los dos informes entregados por la Policía, “no se desprende que el uso del tapaboca haya sido el acto de molestia por el cual se haya abordado a este joven, los policías tendrán que explicar cuál fue ese acto de molestia y cuáles fueron las razones que propiciaron el uso de la fuerza en su detención”.

Los familiares de la víctima declararon a un medio que el alcalde, Eduardo Cervantes Aguilar, les ofreció 200 mil pesos para no divulgar el video.

Al respecto, Solís Gómez no descartó que, de comprobarse los señalamientos, también pueda haber responsabilidad penal sobre el presidente municipal.

Tamez resumió que el Gobierno no tolerará ningún abuso policial de ningún nivel; que la víctima siempre estuvo bajo la custodia de la Policía de Ixtlahuacán; que no consta que lo detuvieron por falta de cubrebocas; que se investiga desde el día del hecho; y que la muerte de Giovanni no se escondió.

En efecto, en el parte de novedades de la Fiscalía del 6 de mayo se informó sobre la muerte de un hombre de 30 años en las instalaciones de Servicios Médicos de Ixtlahuacán.

“Se informó que en el interior del lugar de referencia se localizó el cuerpo de un hombre quien falleció al parecer por golpes. Los hechos son investigados por personal de la Fiscalía del Estado”.

LS