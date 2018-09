Tras polémica, realizan el diálogo Derecho a Decidir en el ITESO

Luego de que se cancelara, y causara polémica y opiniones divididas, el diálogo en torno al Derecho a Decidir: Implicaciones de la despenalización del aborto, sí se realizó en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

Previo al diálogo, el rector del ITESO, José Morales Orozco, reconoció que cancelarlo fue una mala decisión, sin embargo, se abogó por la libertad de expresión y el derecho de decidir a conciencia.

“Quiero compartirles un sentimiento de alegría porque después de todos los avatares que hemos vivido y de todos los sentimientos encontrados que hemos experimentado, se pueda llevar a cabo este foro en el ITESO. El ITESO desde un principio apoyó a los alumnos que organizaron este foro. Hubo muchas controversias, muchos ataques a la universidad, yo le dije adelante, esos ataques no nos van a detener”.

Además, aseveró que el la institución está a favor de la vida y en contra del aborto, pero es respetuoso con las personas que tienen una opinión diferente.

Morales Orozco agregó: “Porque yo tomé la decisión, posiblemente equivocada, pero después de escuchar a las alumnas, les dije ustedes cuentan con mi apoyo siempre. Si no se garantizaba la seguridad en el ITESO, de que no hubiera manifestaciones o grupos que vinieran, que mejor se suspendiera el evento. Tuvimos un diálogo largo; hubo malas interpretaciones. Lo importante es que lo estamos teniendo y que a lo mejor tomamos una decisión equivocada, pero nos reivindicamos y por eso estamos aquí, y me da mucho gusto”.

Posteriormente, la coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), Guadalupe Ramos Ponce, aplaudió la decisión del ITESO y dijo que “Yo celebro la rectificación de esa decisión. Por eso quiero felicitar a las autoridades de la universidad, al rector, porque no permitieron que las amenazas nos arrinconaran”.

El diálogo transcurrió sin ningún percance y con un auditorio lleno de hombres y mujeres que portaban una pañoleta verde. Y las ponentes, Ramos Ponce, la representante de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), María de Luz Estrada; y la licenciada en Derecho, Karen Luna, aseguraron que la despenalización del aborto se ejerce en un derecho de la mujer a decidir su bienestar y por su cuerpo.

