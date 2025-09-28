Este domingo un contingente de mujeres se manifestó en las calles de Guadalajara en el marco del 28 de septiembre, en el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible.

La cita fue a las 10:30 horas en la Glorieta Minerva. De ahí partieron por la avenida Vallarta hasta llegar a la avenida Chapultepec, donde procedieron con “cacerolazos” en medio de consignas como “Aborto sí, aborto no; eso lo decido yo”.

Así continuaron hasta llegar a la Glorieta de los Niños Héroes, donde se ubica el monumento a la Madre Patria. Ahí emitieron su pronunciamiento, donde afirmaron, la falta de acciones de seguridad y acceso al aborto gratuito y seguro por parte del Estado, se convierte en violencia social. “La maternidad impuesta es violencia. El silencio de las autoridades es violencia. La falta de acceso real para todas a un aborto seguro es violencia”, afirmaron en el posicionamiento.

El Frente Feminista de Jalisco, convocante a la protesta, instó al Estado a garantizar el aborto gratuito legal y seguro sin límites gestacionales.

“Porque nuestra decisión no caduca, porque la libertad no se negocia, porque ningún gobierno, ninguna religión y ningún poder puede arrebatarnos el derecho a decidir”, afirmó el frente durante el posicionamiento.

Y, aunque desde octubre de 2024 el aborto es legal en Jalisco, hasta las 12 semanas de embarazo, dando cumplimiento al mandato de sentencia emitida por Tribunal del Poder Judicial, en la Entidad hay al menos siete carpetas de investigación iniciadas por el delito de aborto, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública al corte del mes de agosto.

EE