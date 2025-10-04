FDA aprueba píldora abortiva pese a críticas de los conservadores en EU

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos aprobó la versión genérica de la píldora abortiva mifepristona provocando el rechazo de grupos que están en contra del aborto entre los que se encuentran políticos alineados con el gobierno del presidente Donald Trump.

El fabricante de medicamentos Evita Solutions anunció en su sitio web que la FDA aprobó su versión de bajo costo de la píldora, cuyo uso está autorizado para interrumpir embarazos en las primeras 10 semanas.

Students for Life Action, un grupo que se opone al aborto, emitió el jueves un comunicado en el que calificó la aprobación como "una mancha en la presidencia de Trump y una nueva muestra de que el estado profundo en la FDA debe desaparecer".

El senador republicano Josh Hawley también criticó la medida, publicando en la red social X: "He perdido la confianza en el liderazgo de la FDA".

Las críticas se producen en momentos en que los principales funcionarios de salud de Trump, incluido el Secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., enfrentan una creciente presión por parte de los opositores al aborto para reevaluar el uso de la mifepristona, la cual fue aprobada hace 25 años y que los científicos de la FDA han considerado en reiteradas ocasiones como segura y efectiva.

En una carta dirigida a fiscales generales republicanos el mes pasado, Kennedy y el comisionado de la FDA, el doctor Marty Makary, se comprometieron a realizar una revisión a fondo de la seguridad del medicamento.

La FDA aprobó la versión original de la mifepristona en 2000 y gradualmente facilitó su acceso. Eso incluyó la aprobación de la primera píldora genérica en 2019, la cual es producida por el fabricante de medicamentos GenBioPro.

Durante el gobierno del presidente Joe Biden, la FDA permitió en 2021 la prescripción en línea y la entrega por correo del medicamento, facilitando enormemente el acceso. Los opositores al aborto han luchado contra el cambio desde entonces.

La aprobación de medicamentos genéricos suele ser un proceso rutinario en la FDA, con la aprobación de múltiples versiones una vez que expira la patente del medicamento original. En la mayoría de los casos, los fabricantes de medicamentos genéricos únicamente necesitan demostrar que su medicamento coincide con los ingredientes y la fórmula desarrollados por el fabricante original.

Por lo general, la FDA aprueba este tipo de solicitudes en un plazo no mayor a 10 meses. Pero los documentos en el sitio web de la FDA muestran que Evita Solutions presentó su solicitud para comercializar la mifepristona hace cuatro años.

La compañía no respondió de momento a solicitudes de comentarios.

Evita afirma en su sitio web que "cree que todas las personas deberían tener acceso a un cuidado del aborto seguro, asequible, de alta calidad, efectivo y compasivo".

La aprobación de un segundo genérico es poco probable que afecte el acceso a la píldora, la cual se toma generalmente con otro medicamento, misoprostol. La combinación representa aproximadamente dos terceras partes de todos los abortos en Estados Unidos. La mifepristona dilata el cuello uterino y bloquea la hormona progesterona, mientras que el misoprostol provoca que el útero se contraiga.

El acceso a la mifepristona está restringido en gran parte del país debido a las leyes estatales que prohíben el aborto o cuentan con restricciones sobre el uso del medicamento. Esas leyes están sujetas a una serie de demandas que avanzan actualmente por el sistema legal.

Las restricciones sobre el uso de la píldora no cuentan con el apoyo de la mayoría de las principales sociedades médicas, incluida la American Medical Association.

