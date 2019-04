Tras feminicidio, reforzarán medidas de protección

Hace dos años, Vanesa Gaytán Ochoa denunció ser víctima de violencia. Responsabilizó a su esposo, Irwin Emanuel Ramírez, y ayer él la asesinó.

El feminicidio tomó un matiz importante. Primero, porque contaba con medidas de protección emitidas por la Fiscalía estatal, y después, porque el hecho sucedió justo al lado de Casa Jalisco. Ella se había acercado a un guardia de la residencia oficial porque se sintió perseguida, pero ni eso detuvo al agresor.

El feminicidio de Vanesa provocó una intensa movilización. Los guardias de Casa Jalisco dispararon contra el atacante y éste cayó herido, aunque antes logró herir de muerte a su víctima con un cuchillo. Él también murió después.

“Pareciera que la violencia contra las mujeres tocó a la puerta del gobernador para que sea vista”, dijo Alejandra Cartagena, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem).

Tras el hecho, la Fiscalía y la Secretaría de Igualdad Sustantiva convocaron a una rueda de prensa, y allí la secretaria Fela Pelayo anunció que se reforzarán las medidas de protección, pues actos como este, reconoció, revelan que las que hay actualmente son “insuficientes” para detener la violencia contra las mujeres. La funcionaria habló de aplicar un modelo único de atención.

Además, se profesionalizará al personal de la Fiscalía y se abrirán más plazas. El fiscal, Gerardo Octavio Solís, añadió que se elaborarán convenios entre la Secretaría de Igualdad y los ayuntamientos para la protección de las mujeres víctimas de violencia.

El gobernador, Enrique Alfaro, manifestó en Twitter que el hecho “es muestra de una descomposición social que duele, indigna y da rabia” y también reconoció que la estrategia para prevenir y combatir la violencia de género es insuficiente, por lo que instruyó a que “no haya ningún tipo de sutileza” ante cualquier denuncia de este tipo. “A los hombres que no entienden, va fuerte y claro: todo el peso de la ley. A las mujeres, decirles que no están solas”.

Las disculpas no previenen, las promesas de quien les agrede no son garantía de nada; un primer acto de violencia, físico o psicológico, es suficiente para frenar, para decir basta, alejarse y pedir ayuda al 01800 00 68 537, 3345 61 66 o en su caso, ante una emergencia, al 911. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) 25 de abril de 2019

Al respecto, Cartagena señaló que no se trata sólo de capacitar o de firmar convenios, sino que el personal debe atender con perspectiva de género y otorgar medidas con base en análisis de riesgo que acrediten el nivel real del peligro que corre la víctima. “Me parece que el asesinato tiene un mensaje muy claro: se mata a las mujeres porque se puede matarlas”.

Suman 13 feminicidios en 5 meses de la administración

Vanesa pidió ayuda a guardias apostados afuera de la residencia oficial del gobernador. Aún así, su agresor la alcanzó y la mató. ESPECIAL



Aunque se han registrado más de 70 asesinatos de mujeres durante los cinco meses que van de la presente administración, sólo se han tipificado como feminicidio 13 de esos casos, informó Rosalina de la Rosa Rosas, directora General de Delitos Cometidos contra Mujeres en Razón de Género, Trata de Personas y Feminicidios, de la Fiscalía del Estado.

“Actualmente todas las muertes violentas de mujeres se siguen bajo el protocolo. No obstante a ello, se deben acreditar las circunstancias en el Código Penal. En ese sentido, tenemos en Zona Metropolitana ocho”. Los otros casos han sido en el resto del Estado.

No obstante, Alejandra Cartagena, integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), refirió que en sus registros se han contado, desde enero y hasta el 15 de abril, 68 casos de feminicidio. Y eso sin contar los que ocurrieron en diciembre, que fue cuando arrancó la administración actual.

Se tipifica como feminicidio el asesinato de una mujer cuando ocurre por razones de género y concurre una relación de parentesco, amistad o noviazgo, laboral de subordinación o superioridad, cuando hay odio o misoginia, existe violencia intrafamiliar o se encuentran indicios de humillación hacia la víctima, entre otras circunstancias.

De la Rosa Rosas informó, además, que actualmente se encuentran activas 948 órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia, cifra que cambia porque todos los días les llegan nuevas solicitudes y otras más son desactivadas.

La tendencia se mantiene

Los feminicidios registrados en el primer trimestre de 2019 no han disminuido respecto al mismo periodo de 2018: del 1 de enero al 31 de marzo se contabilizaron 11, los mismos que ocurrieron de enero a marzo de 2018.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Jalisco se encuentra en el séptimo lugar nacional de feminicidios.

Los tres primeros puestos son ocupados por Veracruz (46 feminicidios), Estado de México (21) y Sonora (20). En Baja California Sur, Campeche, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán, no se ha registrado un solo hecho.

La variación entre las cifras que da la Fiscalía y el SNSP (13 y 11, respectivamente) es porque la Fiscalía suma los registros del mes de abril.

En el caso de los homicidios dolosos cometidos contra mujeres en Jalisco, la cifra se duplicó durante este primer trimestre, en comparación con el mismo lapso de 2018: 66 casos en la actualidad contra 32 del periodo anterior.

Por Vanesa, abren investigación a municipio

El hecho de que el feminicidio de Vanesa Gaytán ocurriera frente a Casa Jalisco, y aunque ella contaba con medidas de protección, da la pauta para iniciar una investigación sobre las autoridades del municipio en el que se perpetró el crimen, pues se supone que éste tenía conocimiento de dichas medidas, afirmó el fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís.

No obstante, Alejandra Cartagena, de Cladem, opinó que no sólo se trata de responsabilizar a los oficiales de las policías municipales, pues el patrullaje por sí mismo no sirve de nada. “No va a haber Policía que alcance para resguardar a todas las mujeres”.

En cambio, se tienen que llevar a cabo análisis de riesgo para determinar las medidas adecuadas para evitar los feminicidios y el personal que atiende debe hacerlo con perspectiva de género.

“No tenemos responsables por esta situación, y me refiero más allá de los autores materiales de los feminicidios. No tenemos autoridades siendo consignadas por no hacer su trabajo y dando seguimiento claro y efectivo a estas órdenes de protección”.

Cartagena recordó que este no es el primer caso que ellas documentan donde el feminicidio ocurre pese a que la víctima contaba con medidas de protección.

Cladem ha atendido ya otros tres asuntos en las mismas circunstancias, pero creen que existen muchos más.

Las jornadas violentas en la ZMG cada vez son más frecuentes.

Jornada de jueves cierra con 12 asesinatos

Además del feminicidio de Vanesa, otros 12 homicidios ocurrieron en hechos distintos durante el transcurso del jueves en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

En las primeras horas se localizó el cuerpo de un hombre con varias lesiones por golpes en la Colonia Blanco y Cuéllar, en Guadalajara. Horas después, cuatro cuerpos en bolsas fueron reportados en El Salto. Tlaquepaque no escapó a la estadística, pues en la Colonia San Pedrito se encontraron otros dos cuerpos envueltos en bolsas.

En Tlajomulco, de un canal pluvial de la Colonia Toluquilla, un cadáver más fue recuperado. Mientras tanto, vecinos de la Colonia Loma de El Zalate, en Tonalá, reportaron un cuerpo decapitado.

Otro que entra al conteo es Irwin, el esposo de Vanesa, quien murió al recibir atención médica tras ser herido por un guardia de Casa Jalisco. Antes logró asesinar a su esposa y arrollar a un elemento de seguridad.

Por la tarde, otro individuo fue asesinado a balazos en la Colonia Buenos Aires, en los límites de Guadalajara y Tlaquepaque. Finalmente, al cierre de esta edición, en Tlajomulco se localizó el cadáver de otro hombre en la Colonia La Fortuna; la víctima se encontraba maniatada y en llamas.