Será la próxima semana cuando se presente la Norma Técnica, a partir de la publicación de la Nueva Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado y su reglamento, que pretende especificar las regulaciones y condiciones para que opere el transporte comunitario en la Zona Metropolitana en Guadalajara, entre los cuales se considera a los mototaxis y a las camionetas tipo urvan, según confirmaron este jueves el secretario de Transportes, Diego Monraz, y el director General de Transporte Publico, Amilcar Arnoldo López.

“Tenemos la idea de presentar la norma técnica la próxima semana, ya está prácticamente terminada tanto en las cuestiones técnicas de la operación como de las unidades y después se abrirá un periodo en el que haremos un nuevo registro, y después la emisión de las autorizaciones que ya contarán con todas las especificaciones técnicas. Nuestra previsión es que antes de febrero o marzo ya tengamos todo ejecutado como plazo máximo”, dijo el director general.

Adelantó que serán 66 zonas o polígonos, en toda el Área Metropolitana de Guadalajara, donde se permitirá la operación de este tipo de transporte público.

Hasta el momento, indicó, se tiene en el registro de transporte comunitario a poco más de dos mil 500 vehículos, de los cuales alrededor de 280 son camionetas tipo urvan, aunque también se tiene el registro de dos automóviles particulares que pretenden ser parte de las cuencas de servicio, sin que estos vayan a estar contemplados dentro de la norma.

Reconoció que la cifra es baja en comparación con censos que tienen los propios municipios, como en el caso de Tlajomulco que estima solo en este municipio la existencia de unos tres mil mototaxis, sin embargo, aseveró, estas cifras corresponden solo a los resultados de la convocatoria masiva hecha para invitar a las personas propietarias de mototaxis o urvans. La siguiente etapa será salir a campo para censar a aquellos vehículos que deseen regularse y contemplarlos en el registro.

“Después de esto vendrá un proceso de supervisión y de elaborar los operativos para sancionar a quienes no se acerquen y quienes no cumplan las normas”, dijo el director general.

Norma Técnica especificará reglas claras; conductores de mototaxis no deben tener antecedentes penales

Diego Monraz añadió que la Norma Técnica se contempla como un “traje a la medida” según cada colonia y/o zona donde operarán, pues algunas de ellas se quedarán con la operación de las urvans y otras con los mototaxis pero en vehículos a cuatro ruedas, cuyas características serán descritas en dicha norma.

“Se van a convertir en vehículos de cuatro llantas con puertas, con cinturones de seguridad, con defensas, con un operador mayor de edad con licencia, con cursos para poder conducir ese tipo de unidad, con seguro, con límites de pasajeros y con perímetros establecidos para que no se salgan de ellos, que solo den el servicio de la última milla. Tampoco pueden seguir las personas que estén relacionadas con la delincuencia organizada, claro que no pueden manejar una unidad como estas, necesitan no tener antecedentes penales ni tener vicios de drogas. Son cosas muy básicas pero que hoy no están sucediendo”, declaró Monraz Villaseñor.

Dijo, la transición y mejora de las unidades se hará de manera gradual según las posibilidades de cada transportista o persona agremiada al rubro, “para que quien compró ayer un vehículo no se le diga que la cambie mañana”, a partir de plazos sensatos, pero con límites, según los polígonos donde vayan a operar. “No los queremos volver a ver en Periférico, en la Carretera, en López Mateos, no deben de ir en vías rápidas, ahí es donde se convierten en muy riesgosos".

Han retirado de circulación casi 40 urvans

El pasado 17 de octubre este medio de comunicación exhibió las malas condiciones en las que opera el servicio de transporte irregular a través de las camionetas tipo urvan, a través de vehículos en mal estado, chocados, reconstruidos, con los cristales rotos, e invadiendo vías y espacios peatonales, incluso sin dar boleto por pasaje a manera de seguro a las personas usuarias.

Al respecto de la operación de las mismas el director de Supervisión al Transporte Público, Isaías Ramírez, informó que en lo que va del año se han retirado 38 camionetas de tipo urvan por no cumplir con las condiciones mínimas de seguridad para su operación, a partir de los operativos que, aseguró, se realizan diariamente.

“Nos ha ido muy bien con estos operativos, los hemos tratado de sacar de la ciudad, casi siempre prestando el servicio saliendo del Periférico como se había acordado, así como en las colonias donde el acceso al transporte público con camiones es complicado. Los acuerdos generales que tenemos con ellos es que solo operen en los derroteros que les autorizamos, que tengan identificados a los choferes con licencia y que las unidades tengan su seguro para el transporte público”, aseguró.

Isaías Ramírez detalló que además de colonias como Las Mesas, Higueras, Villas, Periférico Sur y Colón, El Colli, La Primavera y sus alrededores en Zapopan, así como en Chulavista en Tlajomulco y en los límites entre Guadalajara y Tlaquepaque, también se tiene identificado que este tipo de camionetas operan en las colindancias de Tlaquepaque y Tonalá, sobre todo en colonias como Santa Paula, Rey Xólotl y hacia Carretera a Zapotlanejo.

