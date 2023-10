Chocadas, con faros estrellados y cristales rotos; blancas, grises y amarillas, y hasta con placas de otros Estados, circulan decenas de camionetas tipo Van que prestan el servicio de transporte público, por falta de opciones, a las colonias La Higuera, Villas, Los Ocotes, Aguafría, Los Guayabos, Cruz Verde y La Mesa Colorada, entre otras.

Aunque este tipo de transporte ya es mencionado en la nueva Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, todavía es irregular debido a que no se han establecido las cuencas de servicio.

Sin embargo, hay puntos que todavía no son cumplidos, y el primero de ellos es la antigüedad y estado de los automotores.

Tras un recorrido en los alrededores de la Estación Periférico Norte del Tren Ligero, se corroboró que, aunque hay al menos tres Van de reciente modelo, la mayoría se encuentran en malas condiciones.

La nueva Ley señala que no deberán tener una antigüedad mayor a cinco años, pero algunas incluso tienen 18 años en circulación, como la JED7707, o la JX50689, modelo 2006.

Estos vehículos tampoco tienen orden al recoger o dejar pasaje, pues se suben a las banquetas de la lateral de Prolongación Federalismo. Otros usan el retorno como base.

Una unidad de la Policía Vial, con placas JW61238, se hizo presente en la zona del desorden, pero pasó de largo.

También se comprobó que algunos conductores no entregan boleto a los usuarios, pese a que la Ley y su reglamento señalan que deben hacerlo para ofrecerles un seguro.

Según los artículos transitorios de la Ley referida, publicada en octubre de 2022, en un plazo no mayor a 180 días hábiles se deberá efectuar un censo de los vehículos que conformen el transporte comunitario con la finalidad de conformar un padrón; sin embargo, la norma ni siquiera ha sido publicada.

Retiran 22 vans irregulares de transporte público; ya preparan la norma técnica

La señora Ana María es vecina de la colonia Aguafría, de lunes a viernes toma alguna de las camionetas tipo van que prestan el servicio del transporte público porque, aseguró, los camiones no suben hasta las calles de su domicilio.

Ella aseguró que si bien no se siente segura a bordo de las unidades en la mayoría de las ocasiones, es el único medio que tiene para ir y regresar al tren ligero para tomar este sistema de transporte con rumbo a la estación Federalismo, por donde ella labora.

“A veces se van abriendo las puertas, otras se atoran, a veces los choferes van muy rápido y pues una se asusta, pero luego se acostumbra, lo importante es llegar”, contó la mujer.

De acuerdo con la Secretaría de Transporte, en lo que va del año ha retirado de circulación 22 camionetas van que prestan el servicio en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara, sin que tenga un desglose por zonas en las que se realizó el retiro de las unidades. Aseveró que en la mayoría de los casos los retiros se dieron “porque no cuentan con documentos como licencia, tarjeta de circulación, seguro o placas”.

Pese a que ya son nombrados como “transporte comunitario” en la nueva Ley de Movilidad y Tránsito, este tipo de vehículos todavía es irregular, pues la Secretaría de Transporte no ha alistado la norma técnica.

Según respondió la dependencia a este medio de comunicación, “están a días de emitir dicha norma técnica”, y aseguró que actualmente está en proceso de revisión técnica, pues está dentro del plazo de 180 días hábiles que fija el artículo transitorio del Reglamento, el cual se vence hacia el mes de febrero.

Aunque la Setran aseveró que, igual que en el caso de los mototaxis, se establecerán polígonos y vías por las cuales tendrán permitido circular; sin embargo, no compartió avances sobre ello; solo indicó que estas unidades “servirán de puntos de contacto con las rutas del transporte público”.

Por otra parte, indicó que ya está concluido el estudio técnico de transporte comunitario, en el cual también se contemplará a los mototaxis, y que se trabaja con la Mesa Metropolitana y, en coordinación con los municipios, se elabora un plan de trabajo para el registro y regularización del transporte comunitario por polígonos.

Telón de fondo

Observatorio de Movilidad mete presión

El Observatorio Ciudadano de Movilidad, a través de su coordinadora, Génesis Hernández, indicó que es urgente y necesario que se publique a la brevedad la norma técnica que aborde las disposiciones a las cuales deberán acotarse los transportes comunitarios como las camionetas tipo van y los mototaxis, pues dijo, esta es la vía mediante la cual se podrá garantizar la seguridad vial de las y los pasajeros, así como del resto de las movilidades que convergen en las vías de la ciudad.

“También hemos evidenciado que a partir de la norma técnica se busque avanzar en la profesionalización de las personas operadoras de estos modos de transporte, pues esto será clave para la movilidad. Deben cumplir con cursos y talleres de sensibilización en el sentido de la importancia de la seguridad vial, y para que conozcan y cumplan las leyes y normativas”, añadió la coordinadora.

La norma, añadió, debe especificar a qué tipo de vehículo deberán migrar, por ejemplo, los mototaxis, como lo señala la nueva Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Tránsito y su reglamento.

Génesis Hernández recordó que también es importante que las autoridades identifiquen y definan los polígonos donde van a operar estos medios de transporte, para garantizar que las vías cuenten con condiciones de suelo e iluminación que les permitan conducirse de manera segura.

La ciudadanía de zonas periféricas toma estos vehículos ya sea para llegar a la Línea 1 del Tren Ligero u otras rutas de transporte público. EL INFORMADOR/ A. Navarro

Mototaxis no deben exceder tres pasajeros

Aunque tienen el aval del gobernador luego de que éste aceptara que existe un déficit del transporte público en algunas zonas de la metrópoli, además de que ya son mencionados en la nueva Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado y su reglamento, los mototaxis todavía son irregulares, debido a que la norma técnica para su operación aún está pendiente.

Por este motivo, entre enero y septiembre de este año la Policía Vial ha asegurado 49 mototaxis en distintos puntos de la ciudad; sin embargo, se estima que son más de dos mil los que circulan por las calles de la ciudad. En el mismo periodo de 2022 se aseguraron 54.

De acuerdo con la Setran, dependencia que se encargó de la elaboración del Registro de Mototaxis como uno de los puntos que deben consolidarse antes de la legalización de estos vehículos, el mismo, en orden preliminar, arrojó un total de dos mil 560 expedientes de mototaxis en la Zona Metropolitana de Guadalajara; sin embargo, hasta inicios de año tan sólo el ayuntamiento de Tlajomulco dijo tener un estimado de tres mil motocarros.

Según la Setran, el registro preliminar se integró con aquellos mototaxis que acudieron al llamado “pero cuando inicie la regularización se hará una nueva convocatoria”, esperando que acudan por su voluntad a registrarse. La dependencia no respondió qué pasará con aquellos que no acudan al llamado del registro.

La dependencia reconoció que este servicio de transporte no está regulado, pues “si bien recién se publicó el Reglamento, ahora está en proceso de elaboración la norma técnica correspondiente, en el que se incluirán las condiciones y las características de los seguros con que deben contar”, misma que incluye a las camionetas van y que, aseguró, “será presentada en los próximos días”.

Ante ello, se mantiene un “diálogo permanente con las diferentes organizaciones de este transporte comunitario, en el cual se les insiste en recomendaciones como, que en cada unidad no viajen más de tres pasajeros; que no se excedan los límites de velocidad; no circulen en vías primarias, como avenidas o carreteras; que el conductor cuente con licencia de conducir del Estado de Jalisco, tarjeta de circulación y seguro vigente; utilicen casco y chaleco y no lleven vidrios polarizados”.

Aquí no hay de otra

Una, dos, tres, cuatro, hasta cinco personas por unidad abordan los mototaxis en hora pico por la mañana en la zona de la calle Santa Ana y López Mateos en Zapopan: tres atrás y dos adelante, más quien conduce. Esto es posible porque algunos motocarros están adaptados para que existan dos asientos adicionales al conductor, uno a cada lado.

- ¿Oiga, por qué lo usa si viene bien apretado?

- Pues porque es lo que hay, dice un señor que desciende apurado para cruzar la Avenida López Mateos.

Hasta 16 mototaxis son los que llegan a juntar en la terminal mencionada, entre los que van y los que vienen en dos rutas, empiezan a dispersarse ante la presencia de la cámara fotográfica que los captura. Para evitar que se observe el sobrecupo, algunos de los motocarros han colocado lonas a manera de puertas, aunque también podrían funcionar como una especie de “seguro” para que las personas no salgan del motocarro por la velocidad que llegan a alcanzar.

Sube y baja de todo, señoras con hijas e hijos que van a la escuela, trabajadores y trabajadoras, estudiantes, todos quienes quieren llegar a tiempo a sus ocupaciones, pero los camiones no les son suficientes.

En el cruce de López Cotilla y López Mateos, más hacia el sur, ya en Tlajomulco en las “puertas” incluso se han colocado imágenes de superhéroes, aunque los vehículos también son acompañados de publicidad, que es regulada por los propietarios de los mototaxis, según uno de los conductores.

“Aquí no hay más, no hay camión que nos lleve a los cotos que hay adentro, usualmente somos trabajadoras del hogar o albañiles que van a las construcciones de los que se siguen haciendo más para adentro. Aquí en López nos deja el camión y la verdad que es pesado caminar hasta allá, son como dos kilómetros. Aquí nos formamos, pagamos 15 pesos y nos deja en la entrada del coto”, dijo Alicia, una de las trabajadoras usuaria constante de este tipo de transporte mientras esperaba la siguiente unidad para salir.

