La Secretaría de Transporte Jalisco informó que el próximo domingo 28 de septiembre varias rutas de camiones detendrán y otras modificarán sus recorridos a partir de las 6:30 de la mañana en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) debido a dos carreras deportivas.

La primera carrera se realizará en el municipio de Guadalajara por lo que se cerrará la Avenida de los Maestros y la calle Sierra Nevada.

Te recomendamos: Reparan tramo de Carretera Federal 200

CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco.

Mientras que el segundo evento deportivo será en Zapopan, se cerrará Avenida Patria y Paseo Andares.

CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco.

Por su parte, la última carrera será en Guadalajara, donde se cerrará la Avenida Adolfo López Mateos, General Eulogio Parra, José María Vigil, Montreal, Colomos y la Avenida Pablo Casals.

CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco.

Las rutas que pararán serán:

C54, C119 Circuito, C108, T18 López Mateos /Minerva y V03 de la Ruta López Mateos, C120, C121A, C121B, C136, C54, C71, T15-C06 Andares, T17, T17-1 y T17-C01, C64, C65, C69, C16, C21 y A07 de Mi Macro Periférico, C11, C107 y123-V2.

Las rutas que modificarán serán:

C23, C39-V2 La Punta – Hospital Civil, C124 y T13C Centro Médico.

Lee también: Accidente carretero en Tequila deja dos fallecidos

NA