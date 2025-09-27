Accidente carretero en Tequila deja dos fallecidos

Dos personas fallecieron tras un accidente carretero registrado en la autopista Guadalajara - Puerto Vallarta, en el municipio de Tequila.

Los hechos se registraron en el kilómetro 38 de la autopista y poco antes del mediodía.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que se trató de una camioneta en la que viajaban tres personas. El conductor perdió el control, terminaron dando volteretas.

La camioneta terminó impactándose contra el muro de contención y quedó sobre el carril de alta.

Del vehículo, salió proyectado un hombre que perdió la vida por dicha situación mientras que en el interior quedó otra mujer fallecida. La conductora de la camioneta sigue con vida.

El accidente fue atendido por personal de la empresa AMED que presta servicios médicos de urgencia a la autopista.

