Reparan tramo de Carretera Federal 200

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Jalisco inició los trabajos de reparación de un socavón en la Carretera Federal 200, del municipio de Cihuatlán.

La dependencia federal señaló que intervienen el kilómetro 51+800 de la carretera federal 200, en el gramo Manzanillo-Barra de Navidad, del municipio mencionado.



Durante los trabajos, se restringirá el paso a un solo carril de circulación con el fin de garantizar la seguridad de usuarios y los trabajadores.



Se informó que los trabajos de reparación tendrán una duración de 7 días dependiendo las condiciones climáticas de la zona y que el socavón tiene una medida de entre 4 y 5 metros de profundidad.





La SICT Jalisco llama a los usuarios de este tramo carretero a transitar con precaución y a respetar los señalamientos de protección de obra y límites de velocidad establecidos.



Asimismo, agradece la comprensión de la ciudadanía ante las afectaciones que los trabajos pudieran ocasionar, con la certeza de que, a su conclusión, habrá beneficios para los automovilistas y los habitantes de la zona.

YC