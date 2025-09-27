Apoyarán a vendedor de tejuinos accidentado en Guadalajara

El gobierno de Guadalajara informó que apoyarán al vendedor de tejuinos que se accidentó la mañana de este sábado, esto en la colonia Arcos Vallarta.

El accidente fue reportado en la calle López Cotilla, entre Calderón de la Barca y avenida Francisco Javier Gamboa.

De acuerdo con el reporte, testigos señalaron que la causa del accidente fue la baja altura del cableado en los alrededores, así como la falta de señalética apropiada tanto para peatones como conductores.

Por lo tanto, el gobierno tapatío explicó que se comunicaron con el accidentado para brindarle apoyo y reponer la pérdida de mercancía.

“El Gobierno de Guadalajara, a través de la Dirección de Emprendimiento de la Coordinación Desarrollo Económico, establecimos comunicación con el señor Pedro Ortiz, dueño del vehículo, para brindarle nuestro apoyo y reponer la pérdida de su mercancía”, informó en un mensaje en redes sociales.

Por otro lado, explicó que le solicitaron a la empresa telefónica que retire los cables en esta zona, con el fin de evitar que representen un riesgo para el tránsito de las y los ciudadanos.

El municipio recordó que hace algunos meses, se inició una campaña junto con cableras y cadenas telefónicas para retirar los cables en desuso en toda nuestra ciudad, para tener calles con tránsito más seguro.

YC