Amdocs celebra 10 años en México: Una década de crecimiento, innovación e impacto

Amdocs, proveedor líder de software y servicios para empresas de comunicaciones y medios, celebra hoy el décimo aniversario de su sitio en México, marcando una década de rápido crecimiento, impacto en los clientes y liderazgo tecnológico desde su sede en Guadalajara.Desde su apertura en 2015 con 35 empleados, Amdocs México se ha convertido en un centro estratégico nearshore que apoya a clientes en México y el resto de América. Actualmente, el sitio atiende a 18 cuentas con equipos multidisciplinarios que impulsan la transformación digital a gran escala, migraciones a la nube, monetización de 5G y servicios gestionados. Durante la próxima década, Amdocs México profundizará su enfoque en operaciones nativas de IA, ingeniería en la nube y monetización 5G/edge; ampliará servicios gestionados y liderazgo del sitio; y continuará invirtiendo en personas, ESG y programas comunitarios. El sitio seguirá siendo una piedra angular para entregar innovación y valor empresarial medible a clientes en toda América.“Estamos sumamente orgullosos de lo que nuestro equipo en México ha logrado en estos diez años, pasando de un pequeño equipo a un centro estratégico que ofrece transformaciones críticas para nuestros clientes,” dijo Raúl Sánchez Echeverría, Líder del sitio en México. “Mirando hacia adelante, seguiremos invirtiendo en talento, tecnología y alianzas para acelerar la innovación para México y la región.”Amdocs ayuda a quienes construyen el futuro para hacerlo asombroso. Con nuestra cartera líder de productos y servicios de software, desbloqueamos el potencial innovador de nuestros clientes, empoderándolos para ofrecer experiencias de comunicación y medios de próxima generación tanto para usuarios finales como para clientes empresariales. Con 28 mil empleados en todo el mundo, estamos aquí para acelerar la migración de los proveedores de servicios a la nube, permitirles diferenciarse en la era del 5G y la IA y digitalizar y automatizar sus operaciones. YC