Amdocs celebra 10 años en México: Una década de crecimiento, innovación e impacto

Amdocs, proveedor líder de software y servicios para empresas de comunicaciones y medios, celebra hoy el décimo aniversario de su sitio en México, marcando una década de rápido crecimiento, impacto en los clientes y liderazgo tecnológico desde su sede en Guadalajara.

Desde su apertura en 2015 con 35 empleados, Amdocs México se ha convertido en un centro estratégico nearshore que apoya a clientes en México y el resto de América. Actualmente, el sitio atiende a 18 cuentas con equipos multidisciplinarios que impulsan la transformación digital a gran escala, migraciones a la nube, monetización de 5G y servicios gestionados.

Impacto en clientes e innovación

Ha orquestado importantes programas de transformación digital para operadores líderes, incluyendo AT&T México, con una migración a la nube Oracle Cloud (OCI) que mejoró la agilidad, redujo costos y permitió servicios de próxima generación; además, fue la primera migración OCI de Amdocs en todo el mundo.

Realiza operaciones avanzadas impulsadas por IA, automatización y soluciones de monetización 5G, recibiendo reconocimiento de autoridades locales por su liderazgo en la adopción de IA.

Amplia las capacidades de servicios gestionados, que ahora son la base de la entrega regional para clientes de telecomunicaciones y medios.

El equipo de Tecnología de Amdocs México desarrolla funciones relevantes para los principales productos de Amdocs, participando en la hoja de ruta para la entrega del producto al mismo nivel que nuestros sitios en Israel e India.

Personas y cultura

Ha sido reconocido repetidamente como un Great Place to Work, gracias a sus comités de empleados, cultura inclusiva y compromiso comunitario; siendo el primer sitio de Amdocs en alcanzar este reconocimiento.

Está certificados por el Human Rights Council como un lugar destacado de trabajo para la comunidad LGBTQ+, lo que subraya el compromiso de Amdocs con la diversidad, equidad y sentido de pertenencia.

Ha construido una sólida cartera de talento joven a través de pasantías, procesos selectivos con paneles y campamentos de entrenamiento para graduados, desarrollando la próxima generación del talento tecnológico mexicano.

Perspectivas a futuro

Durante la próxima década, Amdocs México profundizará su enfoque en operaciones nativas de IA, ingeniería en la nube y monetización 5G/edge; ampliará servicios gestionados y liderazgo del sitio; y continuará invirtiendo en personas, ESG y programas comunitarios. El sitio seguirá siendo una piedra angular para entregar innovación y valor empresarial medible a clientes en toda América.

“Estamos sumamente orgullosos de lo que nuestro equipo en México ha logrado en estos diez años, pasando de un pequeño equipo a un centro estratégico que ofrece transformaciones críticas para nuestros clientes,” dijo Raúl Sánchez Echeverría, Líder del sitio en México. “Mirando hacia adelante, seguiremos invirtiendo en talento, tecnología y alianzas para acelerar la innovación para México y la región.”

Sobre Amdocs

Amdocs ayuda a quienes construyen el futuro para hacerlo asombroso. Con nuestra cartera líder de productos y servicios de software, desbloqueamos el potencial innovador de nuestros clientes, empoderándolos para ofrecer experiencias de comunicación y medios de próxima generación tanto para usuarios finales como para clientes empresariales. Con 28 mil empleados en todo el mundo, estamos aquí para acelerar la migración de los proveedores de servicios a la nube, permitirles diferenciarse en la era del 5G y la IA y digitalizar y automatizar sus operaciones.

