México suspende temporalmente importación de calzado terminado

Este jueves 28 de agosto, en "La Mañanera del pueblo", el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó sobre la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de un decreto que suspende la importación de calzado terminado a México, de manera temporal.

Se modifica el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), con la finalidad de impedir que las partidas 64.01 a 64.05 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación puedan importarse de manera temporal bajo dicho programa.

La medida, según explicó el titular de Economía, busca proteger a la industria del calzado nacional.

Fue al inicio de la conferencia de prensa matutina que Ebrard habló sobre el anuncio. Explicó que la prohibición fue a partir de una instrucción de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya que a México estaba llegando calzado terminado, sin embargo, el mecanismo de llegada estaba enfocado en la evasión de impuestos, y afectando a los productores nacionales de esta industria.

Ebrard dijo, "La Presidenta ordenó que no fuese así, porque se perjudica a la industria nacional. Ya no se puede importar a México calzado terminado".

En el decreto que está publicado en línea en el DOF se señala que durante el periodo de 2019 a 2024, la Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) del Producto Interno Bruto (PIB) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la industria del calzado experimentó una baja del 3.1%; en tanto que, la producción se contrajo en 0.1% y el empleo en 2.8%, lo que se vio reflejado con la disminución de la capacidad de planta utilizada en la industria del calzado en 16.6 puntos porcentuales.

También dice que en 2024, con datos del Inegi, la situación económica se mantuvo desfavorable para la industria del calzado en México, toda vez que, comparado con el 2023, el PIB tuvo una disminución del 12.8%, el valor de la producción se contrajo en 12.5% y se perdieron 10 mil 958 puestos formales de trabajo, lo que colocó al empleo de la industria en niveles inferiores sin precedentes.

Ebrard señaló que la medida se deriva de una investigación encabezada por la Secretaría de Economía en coordinación con el gobierno de Guanajuato, tras detectar un aumento del 159% en el volumen de calzado importado bajo este esquema. Dijo que ya no se reanudará, sino que tendrá que ser importado y que pague impuestos; tendrá vigencia de inmediato y estará en revisión para evaluar el impacto en la economía mexicana y en la generación de empleo.

El decreto establece que el programa IMMEX dejará de operar para la industria del calzado, con lo que se busca frenar la evasión fiscal y fortalecer al sector.

