Como parte de las acciones impulsadas por el ayuntamiento de Guadalajara y del Gobierno del Estado, para renovar el corazón de la ciudad y mantenerlo vigente por lo menos 40 años más, ya avanzan los trabajos de remodelación integral de Plaza de la República, espacio público e histórico ubicado sobre la Avenida México, entre Chapultepec y Avenida de las Américas.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), informó que en esta primera etapa los trabajos se concentran en el "cuerpo sur", es decir, en el sentido que va de La Minerva al Centro Histórico. Ahí se trabaja en la restitución de redes hidrosanitarias, seguido de la pavimentación con concreto hidráulico. Los avances se estarían acercando hacia el 10% de la obra.

Para ello, las autoridades han cerrado la circulación de la Avenida México en el sentido ya mencionado, por lo cual, de forma paralela, se implementó un operativo especial de tránsito para orientar a peatones y automovilistas sobre rutas alternas, apoyado por señalización y semáforos provisionales, informó la SIOP.

EL INFORMADOR / A. NAVARRO

En este sentido, si la persona transita por la Avenida México, al llegar a Américas debe girar a la derecha, para posteriormente tomar la avenida Hidalgo en sentido a la Zona Centro de Guadalajara.

Las personas también pueden girar hacia la izquierda para bajar por la calle Reforma, o por cualquiera de las calles subsecuentes que se dirigen hacia esta zona de la ciudad según el destino de la persona. En cualquiera de los casos se recomienda prever con antelación sus traslados para evitar posibles retrasos.

Estos cierres también han traído consigo el cambio de derrotero de las líneas de transporte que circulan por la zona: las rutas C01 (antes 39A), C119 (antes 360) y C123 (antes 258), circulan desde el pasado 28 de julio en un trayecto alterno , únicamente en sentido poniente-oriente, es decir, rumbo al Centro de la ciudad. Este desvío se mantendrá vigente durante el tiempo que duren los trabajos.

EL INFORMADOR / A. NAVARRO

Los camiones han dejado de circular por la Avenida México, entre Américas y Chapultepec, y ahora hacen un desvío a partir de avenida México y Aurelio L. Gallardo, para después virar por la avenida Hidalgo hasta Chapultepec, de ahí retoman su ruta habitual por la calle Juan Manuel.

Durante el desvío, las paradas temporales estarán ubicadas en: México y Luis Pérez Verdía; Aurelio L. Gallardo y Justo Sierra; Chapultepec y Justo Sierra; y Juan Manuel con José Clemente Orozco. No habrá ascenso ni descenso en las paradas oficiales de avenida Hidalgo utilizadas por otras rutas como Sitren L1, L3 y V02.

En el sentido contrario, de oriente a poniente, las unidades circulan por ahora sin cambios.

EL INFORMADOR / A. NAVARRO

A la par de la Glorieta Minerva, la Plaza de la República formará parte de la renovación integral del primer cuadro de la ciudad de cara al Mundial 2026 , pero con el sustento de ir más allá de esta justa internacional, y apostando por mantener vigente la ciudad por varias décadas más.

Las acciones de rehabilitación de este espacio contemplan en general la sustitución de las instalaciones hidrosanitarias y pavimentos, rehabilitación de la ciclovía y banquetas, la reorganización del espacio público, manejo del arbolado, renovación del mobiliario urbano y la colocación de juegos infantiles, para lo cual el ayuntamiento de Guadalajara y el Gobierno del Estado han previsto una bolsa de inversión de 130 millones de pesos.

De continuar a buen ritmo y sin contratiempos, se prevé que los trabajos pudieran concluir el próximo mes de diciembre.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV