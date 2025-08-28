La Secretaría de Transporte Jalisco informó que este jueves 28 de agosto, varias rutas de camiones pararán sus recorridos a partir de las 9:00 de la noche con motivo de la quinta rodada de la Vía Nocturna Zapopan.

Por dicho evento deportivo se cerrarán las siguientes vialidades: Avenida Mariano Bárcena, Luis Quintero, Calzada del Federalismo, Paseo de las Frambuesas y parte de Periférico Norte.

Recuerda que la Vía Nocturna Zapopan está pensada para toda la familia, desde niñas y niños a partir de los 10 años de edad acompañados por una persona adulta.

Te recomendamos: Abren convocatoria para recibir el Premio Jalisco de Periodismo 2025

Las rutas que detendrán sus recorridos este 28 de agosto en Zapopan serán:

C43 Haciendas del Valle, C43 Valdepeñas, C45 Centinela, C45 Cinco esquinas, C81, C82, C98 Aeropuerto, T08-C01, T14B-C01, T15-C01, T15-C02.

A03, A06, A10, A11 de Mi Macro Periférico, C33 Agua Fría, C33 Auditorio, C44, C45 Centinela, C45 Cinco esquinas, C73 Auditorio, T07-C01, T14B-C01, T15-C01, T15-C02, T15-C06 Andares.

CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco.

NA