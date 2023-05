Ante la tardanza de los camiones, usuarios del transporte público en la ciudad no tienen certeza de las frecuencias de paso, lo que complica sus desplazamientos.

Por ejemplo, aunque el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), que administra las rutas del SiTren (alimentadoras del Tren Ligero), informa que la frecuencia de paso marcada en la Línea 1 es de 10 y 15 minutos, pasajeros relatan que han esperado hasta 40 para la llegada de una unidad.

“Mi manera de decidir es en relación al tiempo, si tarda más de 15 minutos, agarro la 629. Las aplicaciones sólo las uso para ver las rutas, porque no traen tiempos”, contó Víctor Hugo Reyes.

Altair Ruvalcaba, usuaria del mismo derrotero, mencionó que ella se basa en la fila de pasajeros. “Tarda en pasar 10 minutos o hasta media hora. Si no hay mucha gente significa que acaba de pasar y mejor agarro el camión que cuesta 12 pesos, el Trolebús o hasta he tomado taxis”.

Por otro lado, aunque en la plataforma Mi Transporte Jalisco hay información de las rutas, no detallan las frecuencias de paso de las mismas.

El Artículo 4 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece que “las personas usuarias de los servicios de transporte deben tener la certeza de que los tiempos de recorrido, los horarios de operación y los puntos de abordaje y descenso son predefinidos y seguros, de manera que se puedan planear los recorridos de mejor forma”.

La falta de cumplimiento en la frecuencia de paso del transporte provoca la formación de las largas filas. EL INFORMADOR/C. Zepeda

Aplazan seguimiento de horarios en los camiones

En julio de 2021, el Gobierno de Jalisco presentó la plataforma Mi Transporte, la cual aglutina los derroteros de los camiones de transporte público de la ciudad con sus conexiones y horarios de operación. Aunque se dio a conocer que en una segunda etapa, a través de un convenio con Google Maps, se informaría sobre los horarios de las rutas, eso no ha ocurrido.

Al respecto, la Secretaría de Transporte (Setran) remitió una ficha en la que explicó que actualmente es posible conocer los estimados de tiempo de recorrido y qué rutas o conexiones puede el usuario tomar para un determinado destino.

“Queda pendiente sólo la vinculación con los horarios de cada unidad. Este tema hoy día se encuentra en un proceso de trabajo a largo plazo, en conjunto con Google, en el que se deben de conectar la interfase de todas las unidades -más de cinco mil en el Área Metropolitana de Guadalajara- con los servidores de la compañía y generar un protocolo de envío de la información del GPS, lo cual es una tarea que lleva tiempo”, contestó la Setran.

Los usuarios del servicio refirieron que esa información les sería útil y garantizaría calidad en el transporte público. “Las aplicaciones que hay disponibles y que yo he revisado no tienen ese dato”, destacó Jorge Armando Ruelas, quien menciona que intentó utilizar “Moovit” para planear sus traslados.

“Pero ya no la uso porque no ubico los nuevos nombres de las rutas. Me confundo mucho, yo las ubico por los números de antes. Sí he notado que las rutas han cambiado en su forma de pasar. La 622 va a la Vocacional, yo voy bastante para allá, antes pasaba cada tres minutos y ahorita pasan hasta dos camiones pegados”.

Alejandra Martínez, otra usuaria, dijo que ella no revisa ninguna aplicación porque los horarios son inconsistentes. “La Línea 1 a veces tarda 20 o 30 minutos, la frecuencia de paso no es tan exacta. La utilizo casi todos los días. Hay horas en las que tarda mucho en pasar”.

El Artículo 19 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial indica que toda persona tiene derecho a buscar y acceder a información sobre el estado del sistema de movilidad, a fin de que pueda planear sus trayectos; calcular los tiempos de recorrido; conocer los horarios de operación del transporte público, la frecuencia de paso, los puntos de abordaje y descenso; evitar la congestión vial, y conocer el estado de funcionamiento del sistema de movilidad, así como la disponibilidad de los servicios auxiliares al transporte.

El dato

Plataforma Mi Transporte: https://mitransporte.jalisco.gob.mx/amg/

¿Qué dice la Ley?

El Artículo 6 de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco indica que la confiabilidad es uno de los principios rectores de la movilidad en Jalisco. “Las personas usuarias de los servicios de transporte público deben tener la certeza de que los tiempos de recorrido, los horarios de operación y los puntos de abordaje y descenso son predefinidos y seguros, son eficientes, así como un ordenamiento de las vías públicas de comunicación a fin de minimizar los costos y tiempos de traslado de personas y mercancías de manera que se puedan planear los recorridos de mejor forma”.

Mientras que en los derechos de las personas usuarias, señalados en la fracción VIII de la misma legislación, indica que es derecho de las personas usuarias del transporte público: “la seguridad de la frecuencia en los horarios autorizados”.

Sobre el aval, el Artículo 234 precisa que las características específicas del servicio masivo y colectivo serán establecidas en el reglamento y la norma técnica correspondientes; estará sujeto a itinerario, horario, frecuencia y paradas preestablecidas; su precio se determinará en la tarifa autorizada, su pago correlativo se hará mediante los diversos medios de prepago, sea electrónico, con alcancía o sin dinero en efectivo, en el Área Metropolitana de Guadalajara y preferentemente en el resto de los municipios.

La incertidumbre en el servicio de transporte público afecta los planes de los usuarios. EL INFORMADOR/C. Zepeda

TELÓN DE FONDO

Camiones incumplen con frecuencia de paso

Este medio publicó que aunque el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) afirma que la frecuencia de paso de las rutas 1 y 3 del SiTren (que son alimentadoras del Tren Ligero) es de máximo 15 minutos, eso no ocurre así. Hugo Cuevas, usuario de la Línea 1, conocida como PreTren, dice que toma la ruta todos los días desde hace dos meses. “Está tardando mucho, es diario”. El joven asegura que ha tenido problemas en su trabajo por llegar tarde. “Me han puesto retardos… sí me preocupa que luego siga el acta administrativa”, ya que las unidades tardan más de media hora.

Este medio realizó un ejercicio de observación entre las 09:30 a las 11:30 horas y detectó además que en algunos casos, cuando los autobuses son más pequeños, no alcanzan a llevar a todas las personas formadas. Y se amplía la espera.

De acuerdo con información proporcionada por Transparencia, con corte al mes de enero de 2023, en total operan 11 unidades en la Línea 1 del SiTren. En ese entonces siete estaban fuera de servicio. Por otro lado, pasajeros señalan que el tiempo de espera es peor en la Línea 3, conocida como Trolebús.