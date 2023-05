El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) afirma que la frecuencia de paso de las rutas 1 y 3 del SiTren (que son alimentadoras del Tren Ligero) es de máximo 15 minutos, pero eso no ocurre así.

Hugo Cuevas, usuario de la Línea 1, conocida como PreTren, dice que toma la ruta todos los días desde hace dos meses. “Está tardando mucho, es diario”. El joven asegura que ha tenido problemas en su trabajo por llegar tarde. “Me han puesto retardos… sí me preocupa que luego siga el acta administrativa”, ya que las unidades tardan más de media hora.

Verónica Rodríguez coincide en que el servicio no es bueno. “Tarda hasta 25 minutos. Voy a plaza Sania, pasando La Minerva, y de regreso ni se diga… hasta una hora (se demora en pasar)”.

Este medio realizó un ejercicio de observación entre las 09:30 a las 11:30 horas y detectó además que en algunos casos, cuando los autobuses son más pequeños, no alcanzan a llevar a todas las personas formadas. Y se amplía la espera.

De acuerdo con información proporcionada por Transparencia, con corte al mes de enero de 2023, en total operan 11 unidades en la Línea 1 del SiTren. En ese entonces siete estaban fuera de servicio. Por otro lado, pasajeros señalan que el tiempo de espera es peor en la Línea 3, conocida como Trolebús.

Ana Gloria Ramírez, quien es una usuaria frecuente, lamenta que el servicio cada vez está peor. “Ahorita ya tengo más de 20 minutos y ni se ven los camiones. Hay veces que se tardan más de media hora. Cuando me desespero, me voy a tomar otras rutas porque la verdad sí es muy tardado”.

Ramírez espera la ruta en el cruce de Industria y Francisco Villa. Explica que toma el autobús para ir rumbo a Américas. “Me lleva hasta allá, pero me perjudica porque cada vez es más tardado. Antes era cada cinco o 10 minutos, o se nos pasaba uno, y sabíamos que el otro venía… pero ahora ya no”.

SITREN

Frecuencia de paso de las rutas

Línea 1

10 minutos en hora pico y 15 minutos en hora valle

Línea 1B

10 minutos en hora pico y 12 minutos en hora valle

Línea 2

10 minutos en hora pico y 15 minutos en hora valle

Línea 3

10 minutos en hora pico y 15 minutos en hora valle

Línea 4

20 minutos en hora pico y 30 minutos en hora valle

Fuente: Transparencia Siteur

El trolebús es considerado por los usuarios como el que tiene más problemas de retrasos. EL INFORMADOR/Archivo

LÍNEA 3 ES LA MÁS AFECTADA

Esperan por Trolebús más de media hora

Catalina Margarito, usuaria de la Línea 3 del Trolebús, contó que los sábados es cuando más se tarda.

“Yo tengo unos 10 años tomándolo, por eso sé que no pasa. Mi trayecto es llegar al mercado de San Juan Bosco”.

A Catalina le resulta complejo esperar, debido a que normalmente carga bolsas durante el trayecto.

“Lo espero, porque diario ando cargada y se me hace difícil andar cargando las bolsas, porque hay otra ruta, pero tendría que caminar cuatro cuadras”.

Margarito destacó que la tardanza tiene todo el año.

“Ojalá mejorara más el servicio, porque mucha gente se desespera y se va a otras rutas”.

Por su parte, Ana Gloria Ramírez, detalló que cuando se le hace tarde porque el camión no pasa, se mueve hacia la calle Esteban Alatorre y aborda la ruta 37 o la 360.

“Esas sí tienen buen servicio, pero trato de hacerlo sólo en emergencias, porque debo tomar más de una ruta y es más gasto”.

Este medio publicó que de las 80 unidades que hay para las cinco rutas del SiTren, 41 operan y 39 están descompuestas, de acuerdo con una solicitud vía Transparencia.

La ruta más afectada es la 3, con nueve camiones fuera de operación, de un total de 25.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos, en 2021 el Siteur, que opera las rutas, tuvo un recurso por 313.7 millones de pesos (MDP), y el año pasado subió a 655.4 MDP. Pero ahora se encarga del mantenimiento de estaciones y elevadores del Peribús.

Se le preguntó al Siteur sobre el motivo por el cual tenían tantas unidades descompuestas, cuánto costaba repararlas y por qué se había descuidado el servicio, pero no se tuvo respuesta.

También se le hicieron estos cuestionamientos al secretario de Transporte de Jalisco, Diego Monraz, quien tampoco contestó al respecto, pero que el 12 de enero sí presumió la incorporación de nuevas unidades a la Línea 2 del SiTren.

Los usuarios de las diferentes rutas del Siteur reportan fallas que los empuja a usar taxis. EL INFORMADOR/C. Zepeda

Usuarios toman taxi ante la tardanza del PreTren

Tras 15 minutos de esperar a que pasara el PreTren en el parque de la Revolución, en avenida Juárez, Ana Luisa Robles decidió tomar un taxi que le cobraría 90 pesos hacia la Gran Plaza.

“No puedo llegar tarde al trabajo, ya son varios días”, comentó la joven antes de abordar.

Muchos usuarios del PreTren coincidieron en que la ruta está tardando más de lo habitual. Joseph dijo que él también ha tenido que tomar taxi para llegar a tiempo a estudiar en la Universidad Lamar.

“Lo tomo en las mañanas, pero a veces se tarda 20 o 25 minutos. Si se tarda más no llego a tiempo a mi clase. Me cobra caro, son 70 pesos”.

Hugo Cuevas, otro pasajero, indicó que cuando tarda mucho lo que hace es moverse a tomar otras rutas, como la 37.

“Pero se abre de más y tengo que caminar como 20 minutos, y entonces pues mejor espero aquí parado. Casi siempre me muevo en el Tren, la Línea 2 o 3, pero ahorita que tomo el PreTren la verdad está muy mal”.

Estela López, quien utiliza la ruta para llegar a la plaza Sania, contó que hay otra ruta que la deja allí, que cuesta 12 pesos.

“Lo que hago es ver cuál pasa primero. Antes me aferraba al PreTren por el transbordo, porque vengo de la Línea 1 y me cobran la mitad”.

La señora abundó en que la ruta que cobra 12 pesos tampoco acepta su tarjeta, por lo que tiene que cargar con dinero en efectivo para pagar su pasaje.

“Pero ni modo, estar perdiendo 15 o 20 minutos en lo que pasa es perjudicial, sobre todo si tenemos prisa”.

El Siteur indicó por Transparencia que la frecuencia de paso de la Línea 1 es de 10 minutos en hora pico, y 15 minutos en hora valle.

De acuerdo con información proporcionada por Transparencia con corte al mes de enero de 2023, en total operan 11 unidades en la Línea 1 del SiTren, conocida como PreTren, y en ese entonces siete estaban fuera de servicio.

TARDE AL TRABAJO

Usuarios pierden salario debido a retrasos

Usuarios del transporte público que viajan en distintas rutas en avenida López Mateos esperan hasta 30 minutos los camiones. Cuando el tiempo es excesivo, solicitan taxi o auto de plataforma, e incluso algunos han perdido el salario del día por retrasos.

Miguel López remarcó que por llegar tarde lo han regresado y ha perdido el sueldo.

“Tomo el 135 y tengo más de media hora esperando, apenas viene. Cuando se me va tengo que esperar hasta el que sigue, llegar tarde al trabajo; a veces me descuentan o pierdo el día, me rebajan medio día o a veces pierdo todo por llegar 30 minutos tarde”.

Adriana Quiroz, estudiante de universitaria, señaló que tiene que gastar más para llegar a tiempo a prácticas con pacientes.

“Espero el 125, van más de 30 minutos y no pasa. Voy a prácticas de la escuela, si tengo paciente tengo que tomar Uber o taxi, pero con el Uber sí es un gasto mayor más de 70% más, y por el tráfico aumenta la tarifa”.

Yuli, otra pasajera, cambió de ruta porque el que esperaba tardaba mucho y la ha obligado a tomar otra alternativa.

“Ahora tomo el 632 y creo que es el que pasa más seguido, en comparación de los demás son cinco o 10 minutos. Antes tomaba el 258 y tardaba casi media hora, o gastar en taxi”

TELÓN DE FONDO

También tardan en el Peribús

Debido a que tienen pocas unidades en circulación, hay rutas alimentadoras del Peribús que tardan hasta media hora en pasar. La Secretaría de Transporte informó por Transparencia que la ruta alimentadora 9, que tiene su origen en la terminal Sur, con destino a la colonia La Cantera, pasa cada 30 minutos debido a que la flota es solamente de dos unidades. La segunda ruta con menos camiones es la alimentadora 8, que sale de Chapala Oriente a San Martín de las Flores, y solamente tiene una flota de tres autobuses. Según los datos brindados, pasa cada 22 minutos. Mientras que la alimentadora 7, de Belisario al Centro Metropolitano, tiene una frecuencia de paso de 22 minutos con 35 segundos.

El sistema cuenta con 42 estaciones y las rutas alimentadoras y complementarias sirven para acercar a los ciudadanos. Las rutas troncales tienen una capacidad para 120 pasajeros. Las complementarias tienen una capacidad para 85 pasajeros, con piso bajo a la derecha y piso alto a la izquierda para acoplamiento en estaciones. Mientras que las alimentadoras otorgan el servicio con autobuses de nueve metros de largo.

VANDALISMO EN MI TREN

Daños a la infraestructura

El Siteur, que opera las rutas del Tren Ligero, informó que actos de vandalismo que dañan la infraestructura, por parte de personas que arrojan y enredan objetos a la catenaria, ha afectado por momentos la operación y prestación del servicio y líneas de Mi Tren.