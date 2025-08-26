Votar a los 16 años

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, salió con la propuesta que todos los adolescentes estaban esperando: votar desde los 16 años. ¿O qué?

“A las juventudes les exigimos mucho y las atendemos poco. Nos parece que esto es reconocerlas como sujetos políticos de derecho”, acentuó el senador jalisciense.

La idea no es tan descabellada: otros países lo hacen. Austria, Bélgica, Malta, Alemania y Grecia, entre otros, permiten votar antes de los 18 años en algunos comicios.

Así que prepárense: muy pronto, los adolescentes y jóvenes podrían decidir las elecciones.

La propuesta se incorporaría a la siguiente reforma que se discutirá en el Congreso de la Unión.

***

¡Buenas noticias! Claudia Sheinbaum mencionó a la presidenta de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, durante la mañanera. ¿De qué se trata?

¡Del proyecto del Cablebús! Ya saben, esa obra de movilidad sustentable que tiene a todos esperando que el tráfico se resuelva por arte de magia.

El plan está tan avanzado que hasta la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario ya está al tanto, lo que claramente significa que es algo tan grande como las expectativas. Y sí, beneficiará a miles de personas del Cerro del Cuatro, un lugar que ahora tendrá la oportunidad de subir a las alturas, literalmente, para escapar del caos.

***

La diputada federal de Morena, Mery Pozos, comenzó la semana con el pie derecho… o al menos con una agenda bastante movida.

Ayer, acudió al llamado en Palacio Nacional para arrancar los preparativos del Presupuesto de Egresos 2026. Pero no solo eso. Nos dicen que le dieron una “pequeña encomienda” adicional: ¡Ser la responsable de unir al partido en Jalisco! Nada más y nada menos.

¿Qué significa esto? Pues que la confianza que se tiene en Mery es tan grande como la responsabilidad que le acaban de dar.