En Volcán Quinceo a su cruce con Periférico Poniente, en la colonia Miramar, hay camionetas, mototaxis y otros mini coches (tipo “Qute”) que ofrecen traslados de forma irregular a los pasajeros de esa zona de la metrópoli.

En ese punto de Zapopan cada viaje de estos vehículos que no cuentan con permiso de la Secretaría de Transporte (Setran) cuesta 10 pesos, 50 centavos más que en el servicio regulado en la ciudad.

“Es más rápido y me deja a media cuadra de mi casa. Por esta ruta no hay ningún camión que me lleve”, comentó una persona que diariamente aborda estas unidades en las cercanías de la estación Felipe Ruvalcaba del Peribús.

Los usuarios destacan que la ruta 101, que en ocasiones tarda hasta 45 minutos en pasar, sólo llega hasta Lomas de la Primavera, mientras que los automotores mencionados arriban cada cinco minutos y los llevan a sitios más alejados como las colonias Brisas de la Primavera o La Floresta.

Ayer, este medio de comunicación publicó que sólo en el caso de las camionetas, estas proliferan en avenida Federalismo y Francisco Villa, en Zapopan. En una hora se detectaron 70 en el punto referido. Esto pese a que el domingo pasado hubo un accidente en la colonia Agua Fría que dejó 15 lesionados.

Este problema se documentó desde 2018 en la zona de Las Mesas y en septiembre de 2020 se extendió a otras 13 colonias de Zapopan: El Refugio, Coronilla, Agua Fría, Nuevo Vergel, Tabachines, Vista Hermosa, La Higuera, Francisco Villa, Villas de Guadalupe, Lomas de la Primavera, Colli-Primavera, Miramar y El Fortín.

También se detectó en el Sur de Tlajomulco de Zúñiga.