Con motivo de la celebración del Grito de Independencia, que se llevará a cabo en el Centro Histórico de Guadalajara, incluyendo la presentación de "Los Aguilar" como estelares musicales del evento, el sistema de transporte público tendrá una ampliación de horarios el próximo 15 de septiembre.

Así lo informó este viernes el Gobierno de Jalisco a través de un comunicado, donde explicó, el servicio de Mi Tren en sus tres líneas, así como el sistema Mi Macro Calzada, funcionarán hasta las 00:00 horas, con el fin de facilitar la movilidad de quienes asistan a los eventos preparados en torno a esta celebración el próximo lunes.

Te recomendamos: Flamazo por gas en Tlaquepaque deja dos heridos y 50 evacuados

En el caso de Mi Tren, a partir de las 15:00 horas se cerrará el acceso a la estación Guadalajara Centro, permitiendo el ingreso y salida de usuarios por la Plaza Universidad hasta las 17:00 horas.

Posteriormente, se aplicará un salto en ambas estaciones y no se reabrirán sino hasta las 22:00 horas, cuando volverán a operar hasta la medianoche.

Por su parte, Mi Macro Calzada tendrá corridas adicionales a las 23:00, 23:20, 23:40 y 0:00 horas del martes, con salidas desde las estaciones Fray Angélico y Mirador.

La ruta V02 de la Ruta López Mateos presentará un ligero desvío a través del túnel de avenida Hidalgo, el cual permanecerá abierto durante toda la celebración, señaló la autoridad estatal.

En paralelo, la Policía Vial aplicará cierres a la circulación en el primer cuadro de la ciudad a partir de las 18:00 horas, con la posibilidad de adelantar los cierres si la afluencia lo requiere. El polígono de cierre abarcará las calles Independencia, González Ortega, avenida Juárez y Calzada Independencia, además de Paseo Alcalde desde Independencia hasta Juan Álvarez.

Lee también: Secretaría de Cultura premiará a los mejores mariachis infantiles y juveniles de Jalisco

Como parte de este dispositivo, se recomienda a la ciudadanía considerar rutas alternas como Calzada Federalismo, avenida La Paz, Belisario Domínguez, Aquiles Serdán, Calzada Independencia, avenida 8 de Julio, López Cotilla, Contreras Medellín, Hospital, Jesús García, Fray Junípero Serra, y el paso a desnivel de avenida Hidalgo con avenida República.

Por último, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía en general a que planifiquen sus traslados con anticipación, utilicen el transporte público para llegar a la celebración y se mantenga informa a través de los canales oficiales del Gobierno de Jalisco.

NA