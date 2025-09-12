Un flamazo registrado al interior de una empresa en la zona del Álamo Industrial, en Tlaquepaque, dejó como saldo dos personas lesionadas y la evacuación de al menos 50 trabajadores.

El incidente ocurrió en las instalaciones de una empresa ubicada sobre Prolongación Parras, en el cruce con Calzada Lázaro Cárdenas. De acuerdo con los reportes preliminares, el flamazo fue provocado por dos tanques de gas LP de 10 kilos , los cuales habrían presentado una falla o fueron manipulados de forma incorrecta, lo que generó una explosión.

Como resultado, un hombre y una mujer resultaron con lesiones y fueron trasladados de urgencia a la Clínica 39 del IMSS. Hasta el momento, no se ha informado sobre la gravedad de su estado de salud.

Debido al riesgo de una nueva explosión o fuga, las autoridades evacuaron a unas 50 personas que se encontraban en el lugar al momento del incidente. Equipos de emergencia acudieron rápidamente para controlar la situación, asegurar la zona y realizar una revisión exhaustiva del área afectada.

Las autoridades continúan investigando las causas exactas del accidente para deslindar responsabilidades y prevenir futuros incidentes.

EE