Secretaría de Cultura premiará a los mejores mariachis infantiles y juveniles de Jalisco

En busca de preservar la tradición del mariachi y promover la participación de las nuevas generaciones en la cultura musical de Jalisco, la Secretaría de Cultura llevará a cabo el Tercer Concurso de Mariachi Infantil y Juvenil los próximos días 18 y 19 de septiembre.

El concurso, impulsado a través de la Dirección de Gestión Integral de Proyectos, busca resaltar el talento de las nuevas generaciones en el género, "que con entusiasmo mantienen viva una de las expresiones más representativas del estado y del país, que es el mariachi, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por UNESCO", informó el Gobierno de Jalisco a través de un comunicado.

Este año el concurso reunirá a un total de 14 agrupaciones infantiles y juveniles, integradas por 136 niñas, niños y adolescentes de entre los ocho y 17 años, provenientes de diez municipios jaliscienses, que son Guadalajara, El Grullo, Zapotlán El Grande, Chapala, Tapalpa, Zapotiltic, Pihuamo, Tecolotlán, Jesús María y, por supuesto, Cocula "la cuna del mariachi".

La eliminatoria se realizará el 18 de septiembre a las 17:00 horas en el Teatro Alarife Martín Casillas, mientras que la gran final se celebrará el 19 de septiembre, también a las 17:00 horas, en el Teatro Degollado.

Además, debido a que el concurso no solo busca reconocer la destreza musical de las nuevas generaciones del mariachi, sino que también premia el esfuerzo y dedicación de las agrupaciones con una bolsa total de 150 mil pesos: el primer lugar recibirá 60 mil pesos; el segundo, 40 mil; el tercero, 30 mil, y habrá una mención especial con un premio de 20 mil pesos.

Carmen Vázquez Morales, Directora de Gestión Integral de Proyectos, destacó la importancia de este concurso al catalogarlo "como una plataforma para nuevas agrupaciones de mariachi en Jalisco".

"Al crear una plataforma dedicada exclusivamente a los niños y jóvenes, la Secretaría de Cultura siembra la semilla del mariachi en el terreno más fértil: el de las nuevas generaciones. Les ofrece un escenario, un objetivo y un reconocimiento que valida su esfuerzo, transformando la herencia cultural de Jalisco en una práctica vibrante y deseada", señaló Vázquez Morales.

Como parte de este certamen también se brindarán dos masterclasses los días 17 y 18 de septiembre, enfocadas en fortalecer la técnica y preparación artística de las agrupaciones, y las cuales serán impartidas por René Mejía Jacobo, director del Mariachi Alegría, quien resaltó la importancia de la formación de un género que es identidad mundial, como lo es el mariachi, y reconoció la importancia de transmitir este conocimiento a los niños y niñas.

Además de los premios económicos, la Secretaría de Cultura ofrece hospedaje, alimentación y transporte interno para los grupos foráneos, garantizando la accesibilidad y comodidad de los participantes.

El evento será conducido por la reconocida Paloma del Río y contará con la transmisión en vivo a través de Jalisco TV, para acercar esta tradición a un público más amplio.

Así mismo, la Secretaría de Cultura invitó a la ciudadanía a asistir a la semifinal y la gran final de este concurso, cuya entrada es gratuita. Para acceder solo se requiere solicitar previamente los boletos vía correo electrónico escribiendo a culturaspopulares@jalisco.gob.mx, o bien, vía telefónica, al teléfono 3 333-030-4500 ext. 20309 en horario de oficina.

Entre los mariachis participantes figuran Mariachi voz de mi tierra, Tradición mexicana y Herencia de Zapotiltic (Zapotiltic), Peques NT, Senderos de Jalisco y Juvenil Asbaje (Guadalajara), Los Chiquitines de Jorge Valle (El Grullo), Nuevo Tlayolan (Zapotlán El Grande), Juvenil Axixic (Chapala), Juvenil Aventureros de Juanacatlán (Tapalpa), Agave (Pihuamo), Sol de mi tierra (Cocula), Ramón Piña (Tecolotlán), y Allende (Jesús María).

"El Tercer Concurso de Mariachi Infantil y Juvenil es una plataforma que consolida el compromiso del Gobierno de Jalisco con la cultura, la educación y la salvaguarda de un legado fundamental para la identidad de la región".

