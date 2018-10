Tráfico intenso provocó hundimiento de pipa de gas: vecinos

Vecinos de la zona donde se hundió la pipa de gas LP la mañana de este viernes, en el cruce de Bandera Nacional y Territorio Nacional, atribuyen el accidente a las malas condiciones que han quedado sus vialidades a causa del constante tráfico pesado que fue desviado a sus calles a causa de las obras de la Línea 3 del Tren Ligero, toda vez que son suelos frágiles, explicó Ricardo Braniff, uno de los líderes vecinales.

“Son calles que creo que cumplen unos cien años, como las de Ecológica Seattle, tuberías de drenaje de barro, el Conjunto Patria es un poco más nueva pero no son calles que se hayan hecho para tráfico pesado, para camiones ni para los tráileres con varillas que pasaban por aquí”.

Según les informaron, el hundimiento fue provocado por una ruptura de una línea del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, lo que da sustento a su presunción. Además existe el agravante de que hay muchos veneros en esa zona. “Tenemos agua por todos lados aquí abajo, ya empezamos a sufrir las repercusiones”.

Es por ello que los vecinos demandan a las autoridades a que cumplan sus promesas de reparar las calles.

“Hace dos años tuvimos una reunión con Rodolfo Guadalajara (director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano), Comunicaciones y Transportes, Pablo Lemus (alcalde de Zapopan), les dijimos que las calles se están afectando mucho, están empezando a ablandarse, se notan las depresiones tanto en las colonias Patria, Seattle, Ecológica Seattle, el Capullo, incluso hasta Tepeyac”.

A raíz de eso celebraron un convenio en el que se comprometían a dejar las calles como estaban antes de las obras, el problema es que la gestión del director del Siteur está próxima a concluir y creen que no cumplirá con su palabra. “Nos han dicho, 'creo que sí lo vamos a hacer, no sé cuándo, no sé cuánto se necesita', y pues hemos insistido porque siguen pasando muchos camiones”

GC