Trabajadores del IJAS no resultarán afectados tras disolverlo: Alfaro

Los trabajadores del Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) no resultarán afectados tras la desaparición de éste, expuso el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, quien garantizó que quienes sí laboraban continuarán con empleo tras la reestructura. “Los que trabajen sí; los aviadores, no”.

El gobernador expuso que en la revisión de este organismo y en otros se han detectado irregularidades en la nómina y en el manejo de los recursos, mismas que se irán presentando tras la conclusión del proceso de entrega y recepción del gobierno, desde este jueves.

Alfaro insistió en que la desaparición del IJAS no fue una acción que debió tomar por sorpresa a la sociedad, pues incluso fue una de sus promesas de campaña. “Dije que iba a desaparecer al IJAS e íbamos a hacer un sistema integra de asistencia social. ¿Qué estoy haciendo? Eso”.

Los empleados que fueron despedidos serán liquidados conforme a lo que a derecho les corresponde; y posterior a eso se revisarán los casos para volver a emplearlos.

“El que se les quite su contrato ahorita no significa que no van a ser recontratados, significa que se cierra una relación laboral con una institución que ya no existe y que van a entrar a un proceso de recontratación. Les digo a los trabajadores que estén tranquilos, no van a verse afectados, todos aquellos que trabajen van a tener una oportunidad de trabajo con nosotros”.

LS