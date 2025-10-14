Astros se instalan en la final de zona de la LNBP

Los Astros de Jalisco lograron barrer a los Halcones de Xalapa al imponerse 101-58 en el tercer encuentro de la serie semifinal de Zona, asegurando así su lugar en la final de zona de la temporada 2025 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP). El equipo tapatío dominó cada uno de los cuatro periodos del partido (26-16, 24-12, 23-26 y 28-14) y confirmó las expectativas al avanzar a la definición por el título de la Zona Caliente. Ahora, esperan conocer a su rival entre los Diablos Rojos del México y los Dorados de Chihuahua.

Aunque los Halcones arrancaron con ventaja de 0-5, los jaliscienses reaccionaron y tomaron la delantera 13-7 gracias a un par de bandejas de Bryan Jefferson y Rigoberto Mendoza; Walter Hodge y Chavanughn Lewis cerraron el primer cuarto con puntos claves.

La diferencia de 10 unidades a favor de Jalisco se duplicó en apenas cinco minutos del segundo periodo, con dobles de Hodge, Zwencyl Upson y Jefferson, quien puso el marcador 41-21. Aunque el electrónico se mantuvo en 43-25 por un momento, los dirigidos por Iván Déniz se fueron al descanso con un contundente 50-28, tras una bandeja de Lewis.

En la segunda mitad, los Astros no bajaron la intensidad: finalizaron el encuentro con un impresionante 60.29% de efectividad en tiros de campo (41 de 68), con 29 de 44 dobles y 12 de 24 triples convertidos. Además, dominaron la pintura y recuperaron 36 rebotes, 11 de ellos ofensivos, lo que permitió segundas oportunidades y rompimientos rápidos que desarticularon a los veracruzanos.

Moisés Andriassi cerró la cuenta con el 101-58 definitivo, provocando la sorpresa y alegría de los aficionados presentes en el Universitario Nido del Halcón, quienes previamente habían coreado “¡cien, cien, cien!” esperando que los visitantes alcanzaran los 100 puntos. Chavanughn Lewis se destacó como el máximo anotador del partido, sumando 26 unidades, seguido por Hodge con 18 y Jefferson con 15. El equipo tapatío cerró así una serie impecable y se perfila como favorito al título nacional.