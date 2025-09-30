El Centro Empresarial de Jalisco manifestó su preocupación por la reforma al juicio de amparo. En un comunicado tras el inicio de las Audiencias Públicas en el Senado de la República para analizar la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, Coparmex Jalisco reiteró su preocupación ya que algunas de las modificaciones propuestas representan un retroceso para la protección de los derechos ciudadanos, la independencia judicial y la certeza que requieren las empresas para generar empleo.

El juicio de amparo es una conquista histórica de la ciudadanía frente al poder público; limitar su alcance significa debilitar uno de los pilares del Estado de derecho en México. Por ello, advirtió de los riesgos de la reforma:

Restricción de defensas efectivas: las empresas deberán agotar recursos administrativos antes de acudir al amparo, aun en casos de urgencia como el congelamiento de cuentas o la cancelación de sellos digitales. Facultades ampliadas y discrecionales de la autoridad fiscal y financiera: el SAT y la UIF podrán imponer sanciones inmediatas sin control judicial previo, poniendo en riesgo la continuidad de los negocios. Costos y saturación del sistema judicial: cada empresa o persona deberá promover amparos individuales, lo que aumenta los costos de litigio, retrasa la impartición de justicia y amenaza con paralizar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Inseguridad jurídica y riesgo de arbitrariedad: la obligación de las autoridades fiscales de cumplir sentencias queda en un terreno ambiguo, debilitando la confianza en que las resoluciones judiciales serán respetadas. Impacto económico y social: todo lo anterior genera un clima de desconfianza que puede desalentar la inversión, afectar la competitividad y, en casos extremos, poner en riesgo la permanencia de empresas y empleos.

El organismo solicitó que se abran espacios de diálogo con los sectores productivos y sociales antes de aprobar la reforma, insistiendo en que cualquier modificación debe fortalecer, y no debilitar, el juicio de amparo.

Finalmente, Coparmex Jalisco hizo un llamado respetuoso al Congreso de la Unión para reconsiderar las modificaciones, abrir el diálogo con todos los sectores y preservar el amparo como un derecho histórico que brinda certeza jurídica, justicia efectiva y confianza en las instituciones.

MF