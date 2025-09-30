El Centro Empresarial de Jalisco manifestó su preocupación por la reforma al juicio de amparo. En un comunicado tras el inicio de las Audiencias Públicas en el Senado de la República para analizar la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, Coparmex Jalisco reiteró su preocupación ya que algunas de las modificaciones propuestas representan un retroceso para la protección de los derechos ciudadanos, la independencia judicial y la certeza que requieren las empresas para generar empleo. El juicio de amparo es una conquista histórica de la ciudadanía frente al poder público; limitar su alcance significa debilitar uno de los pilares del Estado de derecho en México. Por ello, advirtió de los riesgos de la reforma:El organismo solicitó que se abran espacios de diálogo con los sectores productivos y sociales antes de aprobar la reforma, insistiendo en que cualquier modificación debe fortalecer, y no debilitar, el juicio de amparo.Finalmente, Coparmex Jalisco hizo un llamado respetuoso al Congreso de la Unión para reconsiderar las modificaciones, abrir el diálogo con todos los sectores y preservar el amparo como un derecho histórico que brinda certeza jurídica, justicia efectiva y confianza en las instituciones.MF