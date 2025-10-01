Estado de México: Autoridades agilizan ayuda en Neza por inundaciones

Tras las lluvias atípicas del pasado fin de semana, autoridades federales y estatales agilizan acciones de apoyo a las familias afectadas por la tromba que inundó gran parte del municipio. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez se reunió con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para evaluar la situación y coordinar esfuerzos conjuntos.

Se informó que ya se aplica el Plan DN-III-E y se realiza un censo de las personas afectadas, así como la limpieza de calles y viviendas. Además, esta semana comenzará la entrega de apoyos a quienes registraron daños en su patrimonio. Gómez Álvarez destacó el respaldo de Sheinbaum y agradeció la colaboración de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y de las alcaldesas y alcaldes de La Paz, Iztapalapa y Nezahualcóyotl.

Luego de más de 48 horas de trabajo continuo, los niveles de agua han disminuido en el 87 por ciento de las calles; sólo 14 permanecen afectadas. Esto permitió iniciar la fase de limpieza y desinfección de vialidades, viviendas y cisternas con apoyo de 65 elementos de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), integrantes del Grupo Tláloc y Brigadas de Agua Limpia, principalmente en las colonias Evolución, Vicente Villada y Metropolitana segunda sección.

En las zonas aún inundadas, se utilizan cinco equipos de presión succión Vactor, seis camiones cisterna, un minicargador, y los equipos especializados “Goliath” y de ocho pulgadas, además de operar el cárcamo Vicente Villada. Continúan los trabajos de desazolve de redes de drenaje para retirar obstrucciones.

Se instalarán módulos de atención médica, vacunación y salud mental, así como espacios para esterilización y adopción de animales. También se apoyará con alimentos y recursos a las familias afectadas. La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que 450 servidores públicos realizarán un censo casa por casa para determinar las necesidades y asignar recursos.

La precipitación de más de 90 milímetros afectó gravemente 109 calles y más de mil viviendas, dejando a más de ocho mil familias damnificadas. En la colonia Evolución, algunas casas aún permanecen bajo el agua, y los bomberos tuvieron que usar lanchas para trasladar a vecinos en la avenida Vicente Villada.

Las autoridades adelantaron que se estudiarán obras estructurales para prevenir inundaciones recurrentes, basadas en experiencias como el colector de Chalco, y que las escuelas afectadas retomarán clases presenciales la próxima semana.

El trabajo coordinado entre gobiernos y población busca garantizar atención inmediata, limpieza de espacios, apoyo a damnificados y acciones preventivas para mitigar futuros riesgos en la zona oriente del Valle de México.

