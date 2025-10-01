Entregan distinción Honoris Causa al notario Adalberto Ortega Solís

Gracias a su aportación al campo de la ciencia jurídica, la divulgación y difusión del pensamiento crítico, así como la formación académica que brinda a generaciones de profesionales del Derecho, el Instituto de Estudios Jurídicos de Jalisco otorgó la investidura de Doctor Honoris Causa al Notario Público Número 20 de Guadalajara, Adalberto Ortega Solís. Al evento, celebrado el pasado 25 de septiembre, asistieron, también miembros del Colegio de Notarios de Jalisco.

Ortega Solís expresó su gratitud en un emotivo discurso.

“Este Instituto de Estudios Jurídicos no solamente me dio mi segundo doctorado, sino que, ahora, me designa Doctor Honoris Causa. El doctorado Honoris Causa nace desde la Edad Media, en las universidades de esa época [...]. Agradezco a mis hijas, a mis nietos, a mi yerno, a mi hermano”. También recordó a su hermano Miguel Ángel, su hermana Themis Elena y a su esposa Margarita.

“Este homenaje que me han hecho en este instituto se refleja por el homenaje que recibí hace años cuando era rector don Tonatiuh y que me dieron el título de maestro emérito. Todos ustedes, de alguna u otra manera, han sido, en momentos precisos, mis alumnos, y de eso me siento muy orgulloso”, añadió.

Como parte de la investidura del Doctorado Honoris Causa, don Adalberto recibió los guantes blancos: un gesto simbólico que representa la pureza, la distinción y la valía excepcional; así como una espada, que no es un arma de combate, sino un arma “intelectual” o “espiritual” que simboliza la defensa de la verdad, la rectitud y la justicia a través de la investigación y el conocimiento.

Tras la ceremonia, el homenajeado recibió a amigos y familiares en la sede del Colegio de Notarios. Aquí el Doctor Honoris causa con su familia. ESPECIAL

Adalberto Ortega, originario de Colotlán, Jalisco, ha sido defensor del derecho romanista que da solidez a la tradición jurídica mexicana, pues durante la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) evitó la derogación de importantes figuras que dan seguridad en las transacciones en México, como la fe pública dentro del notariado latino. El galardonado se graduó como abogado en 1959 y seis años después se le nombró Notario Público de Guadalajara, profesión jurídica en que ha ejercido como presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano A.C. y del Colegio de Notarios de Jalisco.

Destacan sus cargos como profesor de Derecho Laboral y Derecho Civil en la Escuela de Graduados en Derecho Civil, docente de la maestría en Derecho Privado, de los cursos de Posgrado de Derecho Laboral y Derecho Privado, así como coordinador de cursos de Posgrado de Derecho Notarial.

Resalta su participación en colectivos académicos, como la Academia Mexicana del Trabajo y Previsión Social y Academia Mexicana de Derecho Notarial. Miembro fundador del Instituto Jalisciense de Investigaciones Jurídicas A.C., además de desempeñarse como su presidente en la actualidad, y ha ocupado diversos cargos directivos dentro de la UdeG: presidente del Consejo Social General, director de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades e integrante del Consejo General Universitario, entre muchos otros. Es representante ante el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad y vicepresidente académico de este organismo ciudadano.

Arturo Zamora Jiménez destacó la trayectoria académica y profesional del homenajeado durante la ceremonia. ESPECIAL

“Nos ha dejado una gran huella”

En el marco de la entrega de la investidura Doctorado Honoris Causa (llevada a cabo por el Instituto de Estudios Jurídicos de Jalisco) a don Adalberto Ortega Solís, quien ostenta una trayectoria de 60 años como notario y 66 como abogado, José Luis Leal Campos, presidente del Colegio de Notarios, resaltó las diferentes facetas de la vida profesional del homenajeado, con las que ha dejado huella en alumnos y colegas que han compartido con él y a quienes ha formado a lo largo de su extensa carrera, ya que ha sido un ejemplo de rectitud, legalidad y profesionalismo.

En nombre de la comunidad jurídica de Jalisco, Leal Campos agradeció a don Adalberto la formación que les ha brindado, dado que gracias a su labor y trayectoria, las generaciones del futuro pueden soñar con un estado de derecho, con justicia y con un país mejor.

“Siempre diremos que usted es un gran ejemplo que nos motiva a seguir adelante. Felicidades y mi reconocimiento en nombre de toda la comunidad jurídica, en particular del notariado jalisciense y del notariado nacional. Felicidades, maestro”, concluyó.

Por su parte, Arturo Zamora Jiménez, coordinador de la Reforma Judicial en Jalisco, reconoció que el galardonado ha sido “un faro y una luz” para los profesionales del derecho en la entidad a lo largo de más de medio siglo, y este nombramiento es una muestra de la importancia de don Adalberto en el ámbito notarial y jurídico del estado.

Asimismo, el coordinador destacó los 60 años de carrera de don Adalberto en el magisterio y reconoció que muchos todavía “seguimos aprendiendo de él”.