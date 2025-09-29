El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, visitó esta mañana a los afectados por las lluvias en el municipio de Tototlán.

El mandatario se dirigió a este municipio que fue azotado por las lluvias, después de entregar apoyos en El Salto, Jalisco.

"Cayó una tromba anoche muy fuerte, tenemos hasta este momento 100 familias afectadas y bueno hay que estar cerca de ellos", comentó.

Lemus explicó que tuvo que cancelar programada para este lunes por la mañana para poderse dirigir a este municipio.

"En Jalisco somos solidarios, la semana pasada estuve también en Puerto Vallarta con las familias afectadas por las lluvias. En Jalisco tienen un gobierno que va a estar cerca de la gente y sobre todo que los va a apoyar", sostuvo.

Tras las lluvias de anoche y esta madrugada, los municipios de Tototlán y Zapotlán del Rey quedaron sumergidos bajo el agua, con afectaciones en viviendas y vehículos arrastrados y con una altura de inundación por encima de un metro en los puntos más bajos.

De forma preliminar se informó que alrededor de 100 viviendas en Tototlán están inundadas tras el desbordamiento del río Tajo. Personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) trabaja con autoridades municipales para evacuar a habitantes en zona de riesgo.

Se habilitaron como refugios temporales el Centro de Catequesis y las instalaciones del DIF municipal, a donde son llevadas las familias que lo requieren.

Te puede interesar: Impulsan emisión de actas mediante módulos itinerantes

Al momento, los niveles de inundación alcanzan hasta 50 centímetros, pero podría continuar subiendo, mientras que en algunos puntos la anegación es superior al metro de altura.

Por su parte, el informe preliminar de las afectaciones en Zapotlán del Rey da cuenta de 12 viviendas inundadas, mientras que 6 de ellas presentan daños en menaje, esto en la localidad de La Noria.

Personal de la UEPCBJ realiza las verificaciones de los daños y por ahora aún no es posible realizar labores de saneamiento, debido a que el nivel del agua no ha descendido lo suficiente.

Al momento no se reportan personas lesionadas ni arrastradas por algún cuerpo de agua.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV