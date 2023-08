Trabajadores e introductores de ganado del rastro de Tonalá se manifestaron para exigir que las autoridades municipales retiren la clausura de esta instalación que se aplicó la semana pasada.

Los inconformes, quienes se desplazan en camionetas y llevan su ganado en ellos, realizan bloqueos de vialidades para demandar que las autoridades cedan en las demandas. El grupo está conformado por aproximadamente 70 personas quienes con todo y camionetas se desplazaron desde la calle Independencia hasta el cruce de avenida Tonaltecas y Tonalá, donde bloquearon por varios minutos. Finalmente llegaron a la cabecera municipal donde sólo permitieron que algunos de los vehículos pudieran estacionarse en la Plaza Cihualipilli, los demás se encuentran dispersos en las calles aledañas.

Funcionarios municipales ofrecieron a los manifestantes una reunión el próximo 14 de mayo, donde estará presente el presidente municipal y se presentarán propuestas para la operación del rastro pero acorde a normas ambientales. La clausura ocurrió el jueves pasado luego de denuncias que los desechos de la matanza los tiraban en la vía pública. En la inspección de la Procuraduría Estatal de Protección Ambiental (Proepa) detectaron que el rastro operaba en medio de múltiples irregularidades.

EL INFORMADOR/ H. Escamilla

El sitio no cuenta con permisos como gran generador de desechos orgánicos, ni plan de manejo para los residuos de manejo especial; no demostró contar con una empresa autorizada por parte de la Secretaría de Medio Ambiente para la recolección de los desechos y no exhibió los comprobantes de disposición final. También se encontraron faltas administrativas en su manejo.

Otro aspecto a destacar es que el sitio no cuenta con licencia de operación ni uso de suelo autorizado por parte del municipio.

“Yo creo que rebasa las dos mil personas la afectación por el cierre, taqueros, carniceros, empleados, los costos se nos están incrementando, porque necesitamos que se reabra este rastro y si el problema es de los desechos, pues que el municipio sea quien entre a este tema, porque fueron ellos quienes descuidaron el rastro”, acusó otro de los manifestantes.

FS