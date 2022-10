Tlaquepaque recupera turismo tras la pandemia

A través de festivales itinerantes, eventos musicales y culturales y la promoción como Pueblo Mágico, San Pedro Tlaquepaque ha logrado recuperar la actividad turística del municipio, subrayó Vicente García Magaña, coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad.

“Esto va estimulando más la visita a nuestro polígono que son 42 manzanas. Hay una gran oferta gastronómica y de arte entre las galerías y tiendas que se encuentran ubicadas en este sector”.

Recordó que se cuenta también con una importante oferta de hotelería boutique, tras la restauración de las casonas para brindar este tipo de servicios. “El tema turístico se ha reactivado también de manera importante cuidando mucho los protocolos, y hasta cuando teníamos recomendaciones de la Mesa de Salud, fortalecimos muchísimo la visita con todo el apego a éstos y el cuidado de las personas”.

Se ha trabajado, dijo, para aumentar las visitas de paseantes. Por ello, en lo que resta del año se tienen programadas festividades importantes como el Día de Muertos.

Entre estos eventos se encuentra el Higo Fest, para impulsar la producción y comercialización de ese fruto. “Tlaquepaque tiene un poco más de cuatro mil 080 hectáreas de vocacionamiento agrícola. Somos el productor más importante de higo de Jalisco”.

Este beneficio permite a jefas de familia trabajar, mientras sus hijos están bien cuidados. ESPECIAL

APOYAN A JEFAS DE FAMILIA

Entregan más de 200 becas para estancias infantiles

Con el objetivo de que las mamás y papás autónomos no dejen de trabajar porque no tienen quién les cuide a sus hijos menores de seis años, el Ayuntamiento de Tlaquepaque mantiene el programa “Por lo que más quieres”.

A través de éste, el municipio entrega apoyos de mil 200 pesos mensuales a los beneficiarios para que inscriban a sus hijos en alguna estancia infantil.

“Este programa está dirigido a que no se interrumpa la productividad, el tema laboral y económico de la ciudadanía, porque sabemos lo difícil que es traer alimento a la casa. Estamos hablando de una madre que tiene a menores de seis años, que tiene que salir a trabajar y no tiene dónde dejarlos. Tratamos de facilitar esa necesidad, cubrirla con este programa, de manera que no se vea mermada su capacidad laboral”, destacó el coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. En este año, el programa cuenta con una bolsa de 6.6 millones de pesos y 248 beneficiarios (con corte a agosto pasado). “Mayormente son mujeres que son el motor económico de su casa”.

Mirna Citlalli Amaya de Luna, presidenta municipal de Tlaquepaque. EL INFORMADOR/Archivo

Ven resultados con “Empleo en tu Colonia”

De los programas implementados por el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, uno de los que ha obtenido mayores resultados es el de Empleo en tu Colonia, destacó Vicente García Magaña, coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad.

Indicó que éste ha servido como puente para facilitar la búsqueda y colocación de un empleo para quienes lo perdieron durante la contingencia sanitaria.

A través de este programa, los beneficiarios reciben un apoyo de 180 pesos diarios por hasta ocho semanas, “que son un perfecto aliciente para el que está buscando la oportunidad laboral. A cambio de ese apoyo monetario, los beneficiarios realizan actividades comunitarias o de mantenimiento y recuperación del espacio público en su propia colonia”.

Las acciones se llevan a cabo en espacios identificados como prioritarios, ya sea para el desarrollo de actividades deportivas, lúdicas o educativas. Hasta agosto pasado se habían atendido más de 160 escuelas y 68 unidades deportivas. “Hemos tenido la fortuna de ir acomodando a esta población en la inserción laboral”.

El funcionario municipal informó que en los primeros ocho meses del año se benefició a 650 personas. Para este año se cuenta con una bolsa de cuatro millones de pesos. “Está financiado y operado al cien por ciento con recurso municipal”.