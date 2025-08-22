Tlaquepaque permitió trabajos de Madres Buscadoras en Panteón de San Sebastianito

El ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque informó en un comunicado que luego de recibir una solicitud por parte del Colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, otorgó todas facilidades para la realización de una búsqueda el pasado sábado 16 de agosto en el Panteón de San Sebastianito, atendiendo los principios de actuación que señala el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada.

Dichos trabajos contaron, según el documento, con la presencia de la Guardia Nacional, la Secretaría Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, así como personal de la Dirección de Panteones.

Ante los hallazgos positivos del Colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, el ayuntamiento de Tlaquepaque ha colaborado en todo momento con la autoridad investigadora.

En su comunicado, la administración señala ser enfática en informar que, desde octubre de 2024 cuando inició el actual gobierno, a la fecha, no se ha vendido ni un solo espacio en el Panteón de San Sebastianito ni se ha exhumado cuerpo alguno por falta de pago por parte de familiares.

Señala que "Para el gobierno de San Pedro Tlaquepaque, la honestidad y legalidad son principios rectores, y en ese marco refrenda su apoyo a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas".

