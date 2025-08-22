Viernes, 22 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Tlaquepaque permitió trabajos de Madres Buscadoras en Panteón de San Sebastianito

Dichos trabajos contaron, según el ayuntamiento, con la presencia de la Guardia Nacional, la Secretaría Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, y personal de la Dirección de Panteones

Por: El Informador

Ante los hallazgos, el gobierno de Tlaquepaque asegura que ha colaborado en todo momento con las investigaciones. FACEBOOK / Madres Buscadoras De Sonora

Ante los hallazgos, el gobierno de Tlaquepaque asegura que ha colaborado en todo momento con las investigaciones. FACEBOOK / Madres Buscadoras De Sonora

El ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque informó en un comunicado que luego de recibir una solicitud por parte del Colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, otorgó todas facilidades para la realización de una búsqueda el pasado sábado 16 de agosto en el Panteón de San Sebastianito, atendiendo los principios de actuación que señala el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada.

Dichos trabajos contaron, según el documento, con la presencia de la Guardia Nacional, la Secretaría Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, así como personal de la Dirección de Panteones.

Ante los hallazgos positivos del Colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, el ayuntamiento de Tlaquepaque ha colaborado en todo momento con la autoridad investigadora.

En su comunicado, la administración señala ser enfática en informar que, desde octubre de 2024 cuando inició el actual gobierno, a la fecha, no se ha vendido ni un solo espacio en el Panteón de San Sebastianito ni se ha exhumado cuerpo alguno por falta de pago por parte de familiares.

Señala que "Para el gobierno de San Pedro Tlaquepaque, la honestidad y legalidad son principios rectores, y en ese marco refrenda su apoyo a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas".

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee también: Colectivo reclama presuntas omisiones en fosa hallada en panteón de Tlaquepaque

OF

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones