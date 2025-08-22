Guadalajara aprobó la Ley de Ingresos 2026 por un monto de 13 mil 016 millones de pesos, en donde se destacan tres puntos: una actualización en el impuesto predial, la ampliación de apoyos para grupos vulnerables y el aumento de las multas contra infractores. El incremento general en los ingresos es del 5%, en el comparativo con 2025.

Para la alcaldesa Verónica Delgadillo, la ley “entiende la realidad de las tapatías y los tapatíos a partir de sus necesidades y retos que enfrenta nuestra sociedad”. Acentuó que no se busca incrementar la recaudación a través de las multas o sanciones, sino que se trata de cambiar hábitos que lleven a tener una ciudad limpia y ordenada.

En lo referente al impuesto predial, Ana Robles, presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda, explicó que de las 490 mil cuentas catastrales que hay en el municipio, 22% no tendrán incremento.

Por otra parte, 65% de las cuentas tendrán un aumento del 3% al 5%, que es con base en la inflación. “Y el resto tiene un máximo de 7%. Es para una actualización del valor de la propiedad, pero es baja… porque se cuidó mucho que fuera en los rangos apegados a la inflación, o menos”.

En este año, el Ayuntamiento prevé recaudar mil 794 millones de pesos por este impuesto, mientras que la estimación para el siguiente ronda los dos mil 037 millones. Ante las críticas de la fracción de Morena de que la diferencia representa más del 12% de aumento, la regidora aclaró que la oposición en el Ayuntamiento distorsiona el tema, ya que la diferencia, si bien se compone de los aumentos en algunas cuentas, también es porque entre los años 2020 y 2024 se congelaron las alzas en el predial, como un beneficio para la población por los efectos de la pandemia del Covid-19. En otras palabras, hoy se está cobrando lo real del impuesto.

Sobre los descuentos, la ley los amplía a cuatro sectores de la población: adultos mayores, personas con discapacidad, jefas de familia y, por primera vez en el país, para los cuidadores. Las rebajas van del 50% al 80%. “Quien acredite que cuida a una persona con discapacidad y no puede trabajar, accede a este último beneficio. Se demuestra con un certificado de cualquier tipo de discapacidad y se presenta en ventanilla”, apuntó Ana Robles, quien indicó que se elimina el requisito de asistir personalmente a las oficinas de la Tesorería Municipal para que las personas de la tercera edad mantengan sus beneficios de descuentos en el predial.

También se establecen jornadas itinerantes para la expedición de actas de nacimiento gratuitas e incentivos en temas como vivienda y generación de empleos. En materia de salud, las personas que acudan a la Cruz Verde y no puedan pagar el servicio, tras avalar un estudio socioeconómico recibirán atención gratuita.

Por otra parte, la Ley de Ingresos prevé una actualización en las sanciones por daños e intervenciones ilegales en fincas, así como en los servicios de recolección de basura, con el objetivo de homologar las tarifas con otros municipios. “Se proponen incrementos para los que no cumplen con los reglamentos, para los que ponen en riesgo la salud pública, para los que incumplen las normas de construcción… para los que dañan el patrimonio vecinal, hacen ruido o una serie de cuestiones donde están incumpliendo con la reglamentación. Lo que nos interesa es que ya no cometan las faltas”.

Descuentos en predial

Personas cuidadoras: 50%

Personas con discapacidad: 50%

Jefas de familia: 50%

Adultos mayores: Del 50% al 80%

Algunas multas (pesos)

Comercio formal

Por carecer de medidas de seguridad: De 14 mil 516 a 29 mil 148 pesos.

Por permitir el acceso de menores de edad (por cada uno): De 18 mil 288 a 70 mil pesos.

Por carecer de personal de seguridad capacitado: De 11 mil 430 a 57 mil 153 pesos.

Comercio ambulante

Sin permiso: De mil 143 a 5 mil 943 pesos.

Población en general