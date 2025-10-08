Dónde ver EN VIVO el Argentina vs Nigeria por el Mundial Sub-20

La Selección Mexicana Sub-20 ha mostrado hasta ahora todo su potencial, tras su triunfo contra Chile el pasado martes, que le permitió avanzar a la siguiente ronda, donde enfrentará a su próximo rival. Su próximo oponente se definirá este miércoles, entre Argentina y Nigeria, que se enfrentarán hoy, 8 de octubrePor su parte el Argentina, dirigido por Placente, ha tenido un desempeño sobresaliente en este Mundial Sub-20, clasificando como líder del Grupo D tras conseguir tres victorias consecutivas: ante Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0), todo ello sin contar con figuras destacadas como Franco Mastantuono.En contraste, Nigeria, comandadas por Aliyu Zubair, lograron su pase con mayor dificultad, ubicándose en el tercer lugar del Grupo F con un balance de una victoria, un empate y una derrota. Su mejor presentación fue ante Arabia Saudita, a la que vencieron 3-2.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS