El Ayuntamiento de Tlaquepaque reportó la clausura del centro de rehabilitación "Sendero de la Fe", en la continuación de sus operativos de revisión a este tipo de establecimientos. Identificaron faltas en las medidas de seguridad, carencia de licencia y programa interno de protección Civil. Tampoco tenía aviso de funcionamiento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ni del Consejo Municipal Contra las Adicciones.

Reportaron que en el lugar se localizaron 26 menores de edad, de entre 12 y 17 años, y 203 personas adultas. Presuntamente el centro tenía capacidad para solamente 60 personas. El gobierno municipal informó que contactó a los padres de los menores y a las familias de las demás personas que se encontraban internadas.

En la revisión participa personal de la Comisaría de Seguridad Pública municipal, Protección Civil, Inspección y Vigilancia. Además de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Desde el viernes pasado, se han realizado al menos 39 visitas a centros ubicados en el municipio, emitieron 12 apercibimientos, 14 actas de infracción y cinco clausuras, esto por no encontrarse registrados ante el Consejo Municipal contra las Adicciones de Tlaquepaque, no contar con licencia municipal o algún permiso provisional para su legal funcionamiento, y no seguir con las medidas de seguridad implementadas en el Plan Interno de Protección Civil.

JL