Habitantes de las colonias circundantes al Cerro del 4 se han mostrado disgustados por la presencia de cables colgados en postes de luz de la Comisión Federal de Electricidad, debido a que el problema no consta sólo de un par de casas, pues muchas viviendas persisten en obtener electricidad por medios ilegales ante la carencia del servicio y la poca presencia de autoridades e instituciones.

El Cerro del 4, que es tan reconocido por sus destacables antenas, también es una de las zonas más marginadas del municipio de Tlaquepaque. La ausencia de instituciones ha provocado una carencia de los recursos básicos para habitar la zona, por lo que muchos han requerido de métodos poco convencionales para darse sustento.

“Hay mucha gente colgándose de los postes, pero lo peor es que por unas pocas gentes perdemos todos, los que no están pagando se cuelgan y como lo hacen mal se va la luz y al final le afecta a uno. A cada rato me falta y no se les puede quitar, porque se les desconecta y por la noche se vuelven a colgar, ya hay muchos cables que han sido cortados, mira ahí hay muchos restos que cuelgan. Yo tengo refrigeradores y eso. Se va la luz, se chinga la chingadera y se tardan tres o cuatro días en venir a repararlo y en eso se chinga la leche y esas cosas”, compartió Salvador Ramos.

“Sí he visto que por estas calles hay mucho cable que se conecta a las casas. Ni modo, es algo que se necesita, uno no sabe por qué pasa la gente, y mejor tener algo de luz aunque sea por la noches, esta muy inseguro aquí, aquí te puede salir un malandro o alguien malo, lo bueno es que nadie ha salido herido por colgarse un rato, ojala tanto corte de cables no dé problemas”, afirmó Omar, adulto mayor.

“Allá arriba a veces las luces dejan de funcionar, imagínate qué miedo, y allá también faltan muchos servicios, la inseguridad es horrible, entonces es mejor comprar metros y metros de cable antes que quedarse sin tantita luz, luego viene la Comisión y los cortan, por eso se vuelven a comprar cables. Ahí en corto, si ves, ya hay muchos acumulados”, señaló Mirna Jacqueline.

Las zonas más afectadas son aquellas que se encuentran más altas, donde se puede distinguir que aún faltan servicios básicos, como seguridad pública, transporte, pavimento y electricidad. Buenos Aires, Francisco I. Madero y Francisco I. Madero Segunda Sección son tres colonias de alta marginación en el Cerro del Cuatro que padecen de las carencias y se ven obligados a recurrir a otras formas de adquirir lo básico, incluyendo la luz.

JM