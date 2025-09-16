Desfile Militar: Esta es la ruta y los cierres viales en Guadalajara

Este martes se realizará el tradicional desfile cívico-militar por las calles del centro de Guadalajara, con motivo del inicio de la Guerra de Independencia. La movilización comenzará a las 10:00 horas, pero desde las 6:00 a. m. se aplicarán cortes a la circulación y cierres viales.El desfile avanzará en línea recta por avenida Chapultepec, desde la glorieta de los Niños Héroes hasta avenida México. Además, los contingentes también ocuparán tramos de las avenidas Niños Héroes, Mariano Otero y Chapultepec Sur.El tránsito será desviado en puntos como avenida Unión y Enrique Díaz de León en el sentido norte-sur, y avenida Circunvalación Agustín Yáñez en el este-oeste, así como por las calles Joaquín Angulo y Garibaldi.También se recomienda utilizar como rutas alternas las avenidas López Mateos y calzada del Federalismo en sentido norte-sur, así como calzada Lázaro Cárdenas de este a oeste. Otras opciones son las calles José María Vigil y Jesús García.Asimismo, las siguientes rutas del transporte público modificarán sus recorridos:En el desfile participarán elementos del Ejército, Guardia Nacional, Bomberos, policías estatales y municipales, personal de Protección Civil y representantes de instituciones educativas.