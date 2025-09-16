Desfile Militar: Esta es la ruta y los cierres viales en Guadalajara

Este martes se realizará el tradicional desfile cívico-militar por las calles del centro de Guadalajara, con motivo del inicio de la Guerra de Independencia. La movilización comenzará a las 10:00 horas, pero desde las 6:00 a. m. se aplicarán cortes a la circulación y cierres viales.

El desfile avanzará en línea recta por avenida Chapultepec, desde la glorieta de los Niños Héroes hasta avenida México. Además, los contingentes también ocuparán tramos de las avenidas Niños Héroes, Mariano Otero y Chapultepec Sur.

El tránsito será desviado en puntos como avenida Unión y Enrique Díaz de León en el sentido norte-sur, y avenida Circunvalación Agustín Yáñez en el este-oeste, así como por las calles Joaquín Angulo y Garibaldi.

También se recomienda utilizar como rutas alternas las avenidas López Mateos y calzada del Federalismo en sentido norte-sur, así como calzada Lázaro Cárdenas de este a oeste. Otras opciones son las calles José María Vigil y Jesús García.

Asimismo, las siguientes rutas del transporte público modificarán sus recorridos:

T10

T10-C01 Briseño

T10-C02 Miramar

T09-C1

T09-C2

C74

C127

C66

C124

T11A

T11A-C01

T11A-C02

T11A-C03

C104

C109

C110 Nuevo México – Chori

C110 Primavera – Venta

C139

C140

C34

En el desfile participarán elementos del Ejército, Guardia Nacional, Bomberos, policías estatales y municipales, personal de Protección Civil y representantes de instituciones educativas.

