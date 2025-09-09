Gerardo Quirino Velázquez presenta hoy su Primer Informe de Gobierno, en el que destaca como principales logros las inversiones en infraestructura, obras en las colonias y el avance del Plan de Recuperación de Vivienda.

Este programa busca rescatar 10 mil casas abandonadas desde hace más de una década, con el fin de reincorporarlas a la vida comunitaria y aprovechar condiciones de habitabilidad y servicios garantizados por los tres niveles de Gobierno. El alcalde recordó que el abandono se detonó principalmente por la falta de equipamiento urbano y servicios básicos, lo que generó inseguridad y deterioro social. Pero se está solucionando el problema.

Para este año, el Infonavit y el Gobierno municipal acordaron recuperar mil viviendas en las zonas Centro y Valles, ubicadas en polígonos con acceso al agua, educación, transporte y seguridad, entre otros servicios. Estas casas colindan con obras estratégicas, como la Línea 4 del Tren Ligero, el nuevo Centro Universitario de Tlajomulco de la UdeG, la base de la Comisaría Municipal y una nueva unidad médica en Chulavista.

Y el Gobierno federal construirá 550 nuevas casas en El Cuervo, cercanas a la Línea 4 del Tren.

En infraestructura, este año se destinan más de dos mil millones de pesos en proyectos. Entre éstos destacan dos centros administrativos en López Mateos y la Carretera a Chapala, además de una nueva Comisaría en Lomas del Mirador. También se modernizan avenidas como La Tijera y Adolf Horn para mejorar la conectividad vial.

Tlajomulco también es sede de obras estatales clave, como la rehabilitación del Camino Real a Colima, la construcción de la Línea 4 y la renovación de la Carretera a Chapala, previo a la futura Línea 5 del transporte masivo.

Define como prioridad el abasto de agua

El presidente de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino Velázquez, definió como prioridad para su segundo año de gobierno garantizar el abasto de agua para la población.

El municipio cuenta con el programa Tlajo Cuida el Agua, con una inversión de alrededor de 1,123 millones de pesos, destinado a asegurar no solo el suministro, sino también la calidad, el saneamiento y el uso eficiente del recurso. El plan se estructura en seis ejes estratégicos para atender de manera integral el problema.

El alcalde resaltó que ya opera la Planta Potabilizadora número 5, que extrae agua del lago de Chapala, pero reconoció que aún falta infraestructura para llevar el líquido a distintas zonas, especialmente el corredor de Carretera a Chapala y la zona Valles. “Solo debemos dotar de infraestructura para que esa agua superficial llegue a las colonias que más lo necesitan. Hicimos una línea de conducción hacia Carretera a Chapala, otra hacia la zona Valle, estamos construyendo un macro tanque y después llevaremos agua a la zona Valle Sur”, explicó.

Además, se proyecta una línea de conducción desde la PP5 hasta el corredor de avenida López Mateos, donde algunos fraccionamientos carecen de agua en cantidad y calidad. Según Velázquez, aproximadamente el 15% de los habitantes del municipio aún carece del servicio, concentrados en zonas como Villa Fontana, Nueva Galicia, fraccionamiento Silos y Rancho Alegre.

Gerardo Quirino Velázquez, presidente municipal de Tlajomulco, escucha a los pobladores. ESPECIAL

Fortalecen capacitación laboral en el Estado

Con el propósito de impulsar programas de formación laboral que respondan de manera directa a las necesidades del sector productivo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Jalisco, el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) y el Servicio Nacional de Empleo firmaron un convenio de colaboración estratégica.

El secretario del Trabajo, Ricardo Barbosa Ascencio, señaló que este acuerdo permitirá diseñar cursos y acciones formativas con un enfoque de precisión, orientados a los perfiles que demandan las empresas. “El compromiso es que cada curso tenga un destino claro, que ayude a que la gente se inserte en el empleo formal y que las empresas cuenten con el personal especializado que requieren”, afirmó.

El director general del IDEFT, Salvador Cosío Gaona, subrayó que este tipo de alianzas generan un beneficio directo para la población, al permitir la óptima utilización de los recursos públicos y propiciar que las personas fortalezcan sus capacidades para crecer junto con su comunidad, en congruencia con la visión del secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, presidente de la Junta Directiva del instituto.

Detalló que el Servicio Nacional de Empleo, en coordinación con el IDEFT, canalizará recursos para capacitar a más de 3,000 personas en artes y oficios en distintas regiones de Jalisco, fortaleciendo la empleabilidad y el desarrollo del capital humano en beneficio de las comunidades.

El convenio contempla difundir de manera conjunta los programas de desarrollo del empleo y liderazgo, promover que las empresas inviertan en capacitación, generar bolsas de trabajo con empresas y cámaras locales, y participar en programas de apoyo a inmigrantes, garantizando que los esfuerzos de formación laboral respondan a las necesidades del mercado.

En su intervención, el director del Servicio Nacional del Empleo, Rodrigo Gabriel Arias Salles, destacó la importancia del trabajo conjunto: “Lo más importante es la transversalidad. Nosotros formalizamos plazas laborales y, al mismo tiempo, fortalecemos la capacitación en coordinación con el IDEFT. Este convenio permitirá mejorar la empleabilidad y atender de manera puntual las necesidades del sector productivo”.

Carlos Agustín López González, Director General del Trabajo, enfatizó que este acuerdo permitirá atender retos como la migración laboral y el reconocimiento de competencias empíricas. “Promovemos la instalación de módulos de información en los Centros de Conciliación laboral para orientar a quienes pierden un empleo o deciden cambiarlo. La meta es evitar que se sumen a la informalidad y vincularlos a nuevas oportunidades con capacitación a la medida”, explicó.

Los actores en la firma coincidieron en que este convenio es un ejemplo del trabajo coordinado que impulsa el Gobernador Pablo Lemus Navarro con instituciones educativas, empresas y sindicatos, generando una ruta clara hacia la formalidad, la empleabilidad y el crecimiento económico incluyente.

Pide mesas de diálogo sobre Agencia de Residuos

Gerardo Quirino Velázquez descartó que la Agencia Metropolitana de Gestión de Residuos esté condenada al fracaso y, por el contrario, afirmó que ya dieron un primer paso positivo al lograr la aprobación en la Junta de Coordinación Metropolitana.

Por lo pronto, el edil opinó que se deben tener mesas de diálogo y análisis con especialistas en el tema para que pueda ponerse en marcha de forma adecuada.

“Necesitamos tener muchas mesas de diálogo, de escucha, de involucramiento de especialistas y de las voces que sean necesarias, como la Junta Metropolitana, para que en el momento en que se haga el diseño integral, el cómo, pueda estar sustentado”.

Hay al menos cinco municipios que ya aprobaron su adhesión o dieron el visto bueno a la agencia en sus cabildos, por lo que se espera que pueda arrancar funciones en los próximos meses.

Por ello, Quirino Velázquez dijo estar en la mejor disposición de aportar recursos municipales y contar con un modelo sustentado que garantice la adecuada operación de la nueva agencia de gestión de residuos.

Para el alcalde, la Agencia debe iniciar sus funciones lo antes posible; incluso, que en la siguiente reunión de la Junta de Coordinación Metropolitana ya puedan abordarse los diálogos con especialistas para determinar la forma de operación y el plan de ejecución de la agencia metropolitana.

Avanza plan de alumbrado público

El municipio de Tlajomulco de Zúñiga se propuso el cambio e instalación de 40 mil nuevas luminarias como parte de la estrategia Iluminemos Tlajo, que darán una nueva luz al municipio.

El total de las bombillas incandescentes del municipio fue cambiado por tecnología LED, en busca de una luz de mejor calidad, un mantenimiento más sencillo, ahorro de energía y favoreciendo una reducción de hasta 80% en contaminación ambiental.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez, celebró que se cambiaron las luminarias a esa tecnología en menos de cuatro meses, principalmente las que se encontraban descompuestas.

“Pudimos suplir en tres meses y medio todas nuestras luminarias a tecnología LED; eso primero es para las que estaban descompuestas, ahora ya prenden”, dijo.

El edil indicó que las que ya funcionan ahora ahorran energía, lo cual representa poder pagar “la inversión con el ahorro de la energía”. Destacó que la inversión, de 250 millones de pesos, se hizo sin adquirir ningún tipo de deuda.

De acuerdo con Quirino Velázquez, Tlajomulco fue el primer municipio de México en ofrecer el servicio de alumbrado público 100% con luz LED.

El plan buscó alcanzar la cobertura de hasta 32 mil luminarias, pero se prevé instalar entre 8 mil y 10 mil luminarias nuevas para llevarlas a las colonias que aún no tienen alumbrado público. Con ello, se espera un ahorro importante en el pago de luz, estimado actualmente en cerca de 200 millones de pesos, con una reducción proyectada de entre 40 y 50 millones de pesos.

Preguntas y respuestas rápidas

- ¿Qué es lo mejor del primer año?

- El contacto con la gente.

- ¿Qué es lo peor del primer año?

- La impotencia de no poder resolver de tajo tantas necesidades que naturalmente hay.

- ¿Cuál es su sueño o meta más ambiciosa antes de que termine la administración?

- Haberle cumplido a la ciudadanía con esta expectativa que generó en un servidor al permitirme ser su presidente.

- ¿Qué actor es clave y positivo para el Ayuntamiento y el municipio?

- El ciudadano común.

- ¿Qué opina de la coordinación metropolitana con los demás alcaldes?

- Muy positiva y con toda la energía.

- ¿Cuál es su opinión del trabajo o apoyo del Congreso de Jalisco para su municipio?

- Tenemos buen apoyo del Congreso estatal; hay bastante representación, como nunca de Tlajomulco de Zúñiga, que al día de hoy tiene tres diputados.

- ¿Cuál es su opinión del trabajo o apoyo del gobernador para su municipio?

- Extraordinario. El gobernador me tiene gratamente sorprendido por la atención que ha puesto a Tlajomulco y al Sur de la ciudad.

- ¿Cuál es su opinión del trabajo o apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum para su municipio?

- Hemos logrado un puente positivo con la Presidenta de la República. Se han generado acciones que nos hacen pensar que también es un municipio prioritario para el Gobierno

Destaca baja en incidencia delictiva

El alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino Velázquez, resaltó el trabajo en conjunto con el Gobierno del Estado, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano para reducir la incidencia delictiva.

“Hemos ido mitigando distintos parámetros de los delitos, sobre todo de homicidios, para que, a partir de ello, sea motivante no soltar la coordinación, porque falta todo por hacer”.

Por otro lado, opinó que la Policía Metropolitana debe seguir mejorando su funcionamiento, cuestión que puede ser abordada en la siguiente reunión de la Junta de Coordinación Metropolitana.

“Necesitamos poner mucho énfasis en las próximas reuniones que tengamos en la Junta Metropolitana y seguir articulando estrategias integrales”, indicó.

Por lo pronto, asegura que dicha corporación está funcionando y tiene un plan conforme a cada uno de los municipios metropolitanos.

El alcalde afirmó que, además de aportar elementos para la corporación metropolitana, cuenta con una coordinación, aunque insiste en que hace falta la articulación entre todos los municipios “en torno a una estrategia integral”.

“Que nos permita borrar fronteras, que tengamos mapas de calor y estrategias más preventivas que reactivas. Hay áreas de oportunidad”.

