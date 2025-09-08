Luego de la intensa lluvia que se registró esta tarde en el sur del Área Metropolitana de Guadalajara, un camión de transporte público, de la ruta 176, y otro tipo trompo volcaron, dejando como saldo tres personas con lesiones leves en Camino a la Unión del 4, en las inmediaciones del Fraccionamiento Los Fresnos 2, en Tlajomulco.

Personal de Protección Civil y Bomberos del municipio, así como de la Comisaría, ya se encuentran en el lugar para agilizar el tránsito vehicular. Las personas lesionadas no ameritaron traslado a algún centro médico; los conductores resultaron ilesos tras los percances. Se recomienda evitar la zona y atender las indicaciones viales de las autoridades.

Las vialidades de Tlajomulco resultaron gravemente afectadas tras la tormenta de esta tarde. El canal de Adolf Horn se desbordó, lo que ocasionó cierres parciales de la avenida. En Camino Real a Colima, López Mateos -a la altura de Bugambilias, Palomar, Santa Anita y San Agustín- y Real del Valle también se registraron anegaciones, así como en calles de la colonia Toluquilla y del Fraccionamiento Áltus Bosques. Al momento no se reportaron vehículos varados, pero se recomienda conducir con precaución y no transitar por avenidas inundadas.

