Ante las fallas que ha tenido en la recolección de la basura, el alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora, tiró en las instalaciones de la empresa concesionaria los desechos que, dijo, “no ha pasado a recoger”.

“Me parece que ya estuvo bueno de aguantar a este concesionario que desafortunadamente ha incumplido con su obligación de trasladar, recoger y trasladar la basura. El día de hoy vinimos a traerle la basura que no recoge en las colonias de Tlajomulco, para que vea lo que sienten todos los ciudadanos todos los días. Desafortunadamente, desde 2006 esta concesionaria tiene secuestrado el sistema de recolección de basura de la ciudad y ya es un tema que no podemos tolerar”, expresó Zamora Zamora.

Lo hecho esta mañana en las instalaciones de la empresa encargada de la recolección y disposición de los residuos, ubicada en la colonia Arcos Vallarta, se convirtió en una protesta de la autoridad municipal, pues señaló el alcalde, tampoco han podido desazolvar el predio de La Cajilota, como habían prometido.

Además, refirió, si bien se necesitan al menos 45 góndolas diarias para dar servicio a Tlajomulco de transferencia y destino final de los residuos, solo salen entre cinco a 10.

Por ello, señaló, la empresa concesionaria tiene una semana para solventar su trabajo bajo compromiso firmado, incluyendo el desalojo de este sitio, o de lo contrario se procederá a revocar la concesión de la misma, a la cual todavía le quedan alrededor de tres años de servicio contratado, pues “el municipio paga puntualmente 13 millones de pesos mensuales, pero ellos no cumplen con su compromiso”.

ESPECIAL / Ayuntamiento de Tlajomulco

Salvador Zamora le pidió a la empresa que se retire de manera voluntaria, ya que ha demostrado que no tiene las capacidades necesarias para brindar el servicio. “No queremos ir a juicio, no queremos ir a un proceso judicial, que desde luego será lamentable y cansado, cuando la solución que se tiene que tomar es recolectar, trasladar y depositar la basura”.

De revocar la concesión, el municipio tiene la opción de brindar por sí mismo el servicio y/o contratar una nueva empresa que sí pueda hacerse cargo de la recolección de los residuos y de su disposición final.

GC